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    報復美國對台軍售 中國將7美企列「不可靠實體清單」

    美國政府去年公告對台軍售，將對台灣出售總價約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等案。 （取自洛克希德馬丁官網）

    美國政府去年公告對台軍售，將對台灣出售總價約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等案。 （取自洛克希德馬丁官網）

    2025/01/15 06:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國政府近日公布，AI人工智慧晶片出口將分為三級管制，限制「封閉式AI模型」出口到中國、俄羅斯、伊朗等國後。中國商務部14日以美國對台軍售為由，宣布將7家美國企業列入「不可靠實體清單」，聲稱7家公司嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方依法追究其不法責任。

    據中國商務部名單，7家美國企業為參與對台軍售的海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司（IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）。

    中國商務部公告，決定對上述美國企業採取以下處理措施：一、禁止從事與中國有關的進出口活動；二、禁止在中國境內新增投資；三、禁止高級管理人員入境；四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或居留資格。

    制裁理由是「維護國家主權、安全和發展利益」，法源依據為中國「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等有關法律，及「不可靠實體清單規定」第2條、第8條和第10條等有關規定。中國決定將參與對美國對台灣軍售的上述公司施以措施。

    美國拜登政府於去年11月、12月兩度宣布對台軍售，對台灣出售總價值共約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等2案，以及總價值近3億美元的「Link-16終端機升級」與「76快砲座零附件」等案。

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