徐巧芯點名她也在中國念書是舔共仔？ 吳思瑤助理超霸氣回應！

吳奕萱分享自己在中國當交換生期間於天安門廣場舉台獨旗的照片。（圖翻攝自吳奕萱Threads）

2025/01/14 20:54

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隔空嗆沈伯洋忘切帳號！ 國民黨小編真實身分被曝光

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期將砲火對準民進黨立委沈伯洋和黑熊學院，沈伯洋今天（14日）在臉書發文反駁，與國民黨臉書小編隔空互槓，結果抓包小編忘記換帳號，導致其真實身分曝光。針對小編過去曾在中國念書，被指與該名小編關係不錯的藍委徐巧芯跳出來聲援，質疑綠委吳思瑤的助理也曾在中國讀書，照批評者的標準，吳思瑤也是舔共仔。對此，吳思瑤助理發聲回應，列出自己過去在中國做過許多「禁事」，甚至遭逮捕，與國民黨的小編完全不一樣！

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沈伯洋今天發文痛批國民黨屢次造謠，出現一名網友在留言區嗆聲，之後沈伯洋發現國民黨的官方臉書粉專也留下內容有8成像的留言，懷疑前面出現的網友就是國民黨的臉書小編，留言洗版忘記切換帳號。

網紅「四叉貓」劉宇後續爆料，藍委徐巧芯被求婚的那晚，該名忘記切帳號的國民黨小編韋淳祐有在現場，推測與徐巧芯關係不錯，應該是藍營草協聯盟出身。還有網友肉搜出韋淳祐的背景，指他畢業於中國武漢華中大學法律系，不只是徐巧芯被求婚的見證人，也是徐巧芯老公劉彥澧都更協會的常務理事，現在是藍營新媒體部主任。

徐巧芯今下午發文聲援，「國民黨新媒體部主任是我的好朋友、好戰友。從我第一次舉辦「民主RPG活動」認識到現在，已經過了12個年頭。他既有才華，會寫文章，會辯論，會做事，還可以當個業餘球評、影評，美食上從做菜到品酒無一不會。」

「什麼時候在大陸唸書也變成中共同路人？吳思瑤的吳姓助理就讀北京大學，吳思瑤難道也是舔共仔？他愛中華民國的心，比你們這些以『黑熊學院』知名撈錢割韭菜的多太多了。這些年來他都沒有變過，先是靠自己經過「招考」進國民黨組織部，到現在升任新媒體主任，一步一步靠自己的能力，我覺得很屌。靠自己的雙手打拼，比只會靠賴清德當不分區的實在多了。」

對此，被徐巧芯點名的吳思瑤助理吳奕萱，在Threads上PO文回應，「徐巧芯說我讀過北京大學，吳思瑤是舔共仔嗎？真的是邏輯壞死，我讀哪裡，關思瑤委員何事？我在北京大學交換一個學期，初衷是我深信民主不能被專制威權侵略，為此到中國政治中心，想知己知彼，以求精準突破。」

「在中國期間，我因為掛黃絲帶照片支持香港雨傘革命，被北京大學校方要求撤下，我拒絕；我爭取跟西藏同學同組，以認識並交流她們在中國所受的不公待遇；我在課堂報告台灣九合一大選，讓更多中國人看看真正的民主；我在天安門舉「台灣獨立」旗表態，被當場逮捕。」

吳奕萱直言，「回到台灣，我從志工做起，直到成為正職政治工作者，十年來沒有一刻忘記，就是『揭露中國真相、堅守台灣民主』！我跟韋淳祐，最大的差距並非『我只是交換生』，而是我不像他，選擇投身一個跪舔中共、毀憲亂政、滿口造謠的政黨！」

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