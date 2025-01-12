南投草屯鎮長補選》陪蔡銘軒市場拜票 蘇貞昌：比政見就知誰好

前行政院長蘇貞昌（前左2）指蔡銘軒（前左3）的政見很具體，大家比比看政見就知道誰比較好，用不著罵來罵去。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/12 18:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前行政院長蘇貞昌下午到草屯黃昏市場，陪草屯鎮長補選候選人蔡銘軒拜票，不少攤販或民眾要求合照，並告訴蔡銘軒「我會投給你！」。由於多名藍營大咖在候選人簡賜勝競總成立大會，罵蔡銘軒是「詐騙集團」，蘇貞昌說「政見比比看就知道，用不著罵來罵去！」，強調蔡的政見具體，攻擊抹黑沒有用。

今天是草屯鎮長補選選前最後一個假日，前行政院長蘇貞昌傍晚近4點抵達草屯黃昏市場，陪著蔡銘軒一一向市場的攤販、買菜的民眾請託，蘇貞昌看到攤上賣的蔬果魚肉，都能找到話題，有攤販熱情地走出攤位跟他合照，也有攤販請吃芭樂。也有買菜的民眾主動要求合照，並跟蔡銘軒說「我會投給你！」。

請繼續往下閱讀...

由於上午有立委馬文君、縣議會副議長潘一全等人，在國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝競總成立大會罵民進黨和蔡銘軒是「詐騙集團」、「沒品」，下午有媒體詢問蘇貞昌的看法，蘇貞昌表示，蔡銘軒有提具體的福利政見，大家拿兩個候選人的政見比比看，就知道誰比較好，用不著罵來罵去，也不要攻擊抹黑。

今天除有蘇貞昌助選外，民進黨公職人員也輪番到草屯拉票，上午有新北市議員卓冠廷、山田摩衣、顏蔚慈、林秉宥，陪蔡銘軒在草屯鎮芬草路、中山街早市徒步掃街拜票；下午是由「姊弟檔」立委蔡易餘和前立委蔡培慧，陪蔡銘軒的太太車掃；晚間則有勞動部長洪申翰在低溫下陪蔡銘軒車掃。

草屯黃昏市場的攤販請蘇貞昌和蔡銘軒吃芭樂。（記者陳鳳麗攝）

新北市議員顏蔚慈（左1）、山田摩衣（右2）、卓冠廷（右3）等人，陪蔡銘軒（左3）在草屯早市拜票。（蔡銘軒競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法