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    草屯鎮長補選幫簡賜勝站台 韓國瑜：「圓的」只能監督 「長的」才有實權

    立法院長韓國瑜（右3）為草屯鎮長補選候選人簡賜勝（右4）站台，強調民代是「圓的」沒有實權，總統、縣長、鎮長是「長的」，才有執行權、照顧民眾。（記者陳鳳麗攝）

    立法院長韓國瑜（右3）為草屯鎮長補選候選人簡賜勝（右4）站台，強調民代是「圓的」沒有實權，總統、縣長、鎮長是「長的」，才有執行權、照顧民眾。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/12 12:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕立法院長韓國瑜今天為草屯鎮長補選候選人簡賜勝站台，稱讚簡有善心、有能力，也金句連連，以「當官不帶長，放屁不會響」強調，立法委員、議員是「圓的」，只能監督；總統、縣長、鎮長是「長的」，才有實權，簡賜勝從「圓的」跳到「長的」，代表未來的挑戰完全不一樣。

    韓國瑜今天先感謝猝逝鎮長簡景賢的遺孀，並表示被罷免高雄市長後有3年不太出門，只有前鎮長簡景賢、縣長許淑華邀請才會來，因為他們有熱情，懷念也感謝簡前鎮長。

    韓國瑜說，簡賜勝選3屆議員都最高票當選，選票補助款捐出來，有善心、有執行力，而簡是現任議員，凡是有「員」的立法委員、議員，都是「圓的」，「圓的」沒有執政權，只能監督，因此在他們的服務處只能看到「為民喉舌」、「看緊荷包」，不可能看到「好好執政」，而總統、縣長、鎮長是「長的」，才能照顧人民、好好執政，「當官不帶長，放屁不會響」，馬文君、游顥在立院爭取經費，交給許淑華縣長、簡賜勝鎮長執行，簡賜勝從「圓的」跳到「長的」，未來的挑戰完全不一樣，拜託草屯鄉親投給簡賜勝，讓南投縣有最好的縣長、立委、鎮長。

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