酸黃國昌釘孤枝「登基」 王義川：2大支柱統促黨和雲林張家

雲林縣長張麗善（右2）、立委張嘉郡（左1）及雲林縣議員陳乙辰（右）上台聲援柯文哲。左2為藍委葉元之。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 23:49

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨今天（11日）在自由廣場「111釘孤枝」聲援前黨主席柯文哲，主張「拒絕綠色威權，抗議司法不公」。民進黨立委王義川指出，民眾黨代理黨主席黃國昌「登基」的祝賀團，起手式包括統一促進黨及雲林張家等2大支柱，向支持者宣誓大家都是一家人。他也質疑，雲林光電弊案涉及兩位前後任雲林縣議長，這對黃國昌而言是否也算司法不公？

曾加入民進黨的統促黨前主席林正杰今天下午現身民眾黨「111釘孤枝」抗議活動，致詞時痛批檢方沒有證據，只憑傳聞證據就抓柯文哲，還呼籲在場群眾站起來反抗，若最後檢察官無法交代案情，大家就到地檢署放火，把地檢署燒掉。國民黨籍雲林縣長張麗善也站台聲援說，期待司法可以公平正義地對待每個人，勿枉勿縱，還給柯文哲清白。

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對此，王義川在社群平台Threads發文諷刺說，黃國昌「昌皇咆哮登基」祝賀團，開幕登場是林正杰，壓軸高潮則是張麗善，起手式選擇統一促進黨以及雲林張家，也向小草和蔥粉宣示，即日起民眾黨會跟二大支柱友好，大家都是一家人，請拭目以待。

王義川也提問，雲林光電弊案涉案的二位前後任議長，在黃國昌和民眾黨核心價值中，也算政治迫害司法不公？黃國昌應該開直播，跟大家解釋一下雲林光電弊案的故事。

另外，民進黨立委林俊憲則分享民眾黨幹部在台上鞠躬致意的畫面，背板恰好是總統賴清德及總統府。他指出，通常辦造勢或活動，背板一定是主辦人照片或是活動口號，原因很簡單，就是要拍照紀錄；因為一張照片流傳出去後，不一定會附上文字說明，最好照片本身就有足夠的資訊量。

林俊憲說，光靠照片來回答，這場活動主題是什麼？賴清德、總統府、台上所有人鞠躬，勝選之夜？謝票？等個10年後，有人再翻到這張照片，搞不好真的會被這樣解讀，新政治的創新總讓人摸不著頭緒，「最重視肖像使用權的民眾黨，有沒有付授權金？還是因為主角的授權金太高了，才改成用賴總統的照片？」

民進黨立委王義川酸民眾黨代理黨主席黃國昌「登基」。（記者陳逸寬攝）

統促黨前主席林正杰嗆到地檢署放火。（記者陳逸寬攝）

民進黨林俊憲反酸，最重視肖像使用權的民眾黨，有沒有付授權金？還是因為主角授權金太高了，才改成用賴總統的照片？（記者陳逸寬攝）

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