司法節釘孤枝挨批天大荒謬 黃國昌：最沒資格講的就是柯建銘

民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 15:04

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，立法院民進黨團總召柯建銘上午批評，這是天大荒謬的事情、自尋死路。對此，代理黨主席黃國昌受訪回擊，最沒資格講話的就是柯建銘，呼籲他應對於過去踐踏、妨礙司法的作為，跟台灣社會道歉。

黃國昌會前受訪表示，大家都很關心柯建銘最近的身體狀況，他最近情緒上的管理好像也有點失控，他們都可以理解，畢竟柯建銘年紀也大了，身體也不是很好。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，若真的要講還回司法正義，容他直言，最沒資格講話的就是柯建銘，柯建銘當初怎麼為自己的刑事案件不法關說司法，大剌剌直接找法務部長喬案件，要求檢察官不要提起上訴。他強調，柯建銘若還有一點羞恥心的話，應該在家認真反省自己的所作所為，同時對過去踐踏司法、妨礙司法的作為，跟台灣社會道歉。

另外，時代力量發文批評，民眾黨為一己之私污衊台灣司法體系，導致民眾對司法運作誤解，並指「這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了」。黃國昌回應，時力對於台灣司法改革的演進史可能要重新回去補課，質疑時力說民進黨陳水扁案或國民黨馬英九案，藍綠兩大政黨都沒有聲援，「他是活在哪個平行時空當中？」

根據活動規劃，今日集會登台發言者包含代理主席黃國昌、民眾黨團立委、網紅「館長」陳之漢；國民黨部分，包含馬英九基金會執行長蕭旭岑、雲林縣長張麗善及國民黨立院黨團；社會賢達人士則有醫師蘇偉碩、沈政男及高虹安前助理王郁文；另外，民進黨創黨元老許國泰、林正杰也將登台發言。

民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公。（記者陳逸寬攝）

民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法