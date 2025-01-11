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    政治漫畫先驅魚夫告別式 賴清德親頒褒揚令

    政治漫畫先驅魚夫因肝癌辭世，享壽65歲。公祭今日於台南舉行，總統賴清德親頒褒揚令表彰貢獻。（記者王捷攝）

    政治漫畫先驅魚夫因肝癌辭世，享壽65歲。公祭今日於台南舉行，總統賴清德親頒褒揚令表彰貢獻。（記者王捷攝）

    2025/01/11 11:41

    〔記者王捷／台南報導〕知名政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日因肝癌辭世，享壽65歲。今上午在台南市立殯儀館明德廳舉行告別式，總統賴清德、前總統陳水扁都親自到場致意，賴清德並親自頒發褒揚令，表彰他對台灣文化的貢獻。

    魚夫1960年出生於屏東林邊鄉，為西拉雅族原住民，是台灣首位將故總統蔣經國形象納入政治漫畫的創作者。解嚴前，他曾秘密為鄭南榕的刊物繪製漫畫，開啟台灣政治漫畫評論的風潮，近年來，他專注以插畫記錄台灣美食與建築風景，其作品情感細膩，深受讀者喜愛。

    今天上午9點多先進行家祭，10時30分公祭正式開始，總統賴清德親自到場頒發褒揚令讚揚魚夫對台灣文化深遠的影響，隨後台南市長黃偉哲頒發卓越市民榮譽，感念魚夫對台南文化發展的貢獻。

    魚夫的辭世讓台灣文化界深感痛惜，其創作不僅深刻反映社會現實，還啟發後進，為台灣民主化進程留下不可磨滅的影響。

    家屬感謝各界的哀悼，並希望後事能低調處理，公祭結束後，將依家族傳統進行安葬；多名文化界人士也都到場表示悼念，緬懷這位以畫筆推動台灣民主，台灣解嚴後促進政治文化與民主轉型的重要推手。

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