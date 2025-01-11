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    藍委挺「釘孤枝」 陳怡君批「荒謬」：柯案當初是國民黨舉發

    台北市議員陳怡君指出，黃國昌身為法學博士，不用專業說服司法，卻號召暴力上街，相當荒謬。（取自陳怡君臉書）

    台北市議員陳怡君指出，黃國昌身為法學博士，不用專業說服司法，卻號召暴力上街，相當荒謬。（取自陳怡君臉書）

    2025/01/11 11:48

    〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被羈押禁見，民眾黨號召支持者今（11）天上街「釘孤枝」抗議司法不公。民進黨台北市議員陳怡君批評身為法學博士的黃國昌，不用專業的法律角度來說服司法，反而情緒勒索、操弄民粹，忘了當初是國民黨北市議員告發京華城案，市議會跨黨派議員參與調查小組，如今為了選主席壯大聲勢，把舉發柯文哲的國民黨拉來一起站隊，相當荒謬。

    陳怡君說，「111釘孤枝」的口號就是單挑打架的意思，這是在鼓勵使用暴力、意圖製造肢體衝突，身為法學博士的黃國昌，利用這種粗暴的言語、語焉不詳的邏輯，鼓動小草上街頭，簡直是精神錯亂、丟盡法律人的臉。

    陳怡君指出，如今跟傅崐萁情同兄弟的黃國昌，是忘了當初是國民黨議員去告發京華城案，怎麼現在把所有責任推說是民進黨追殺柯文哲？在台北市議會有關於台智光、北士科，以及京華城案，都是由跨黨派小組，藍、白、綠議員報名參加，不分黨派都有參與。

    陳怡君說，黃國昌為了選民眾黨主席、壯大自己的聲勢，不惜把舉發柯文哲的「加害者」國民黨拉來跟自己站隊，一起扮演受害者的荒謬戲碼。她強調，藍白兩黨不應該在這時候繼續掏空台灣、內耗台灣，動輒把民粹當成浮木，只會遭來反感。

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