台中一晚收數百件罷免連署提議書 「閩南狼」簽罷這藍委

歌手「閩南狼」表示，絕不會投給傾共產黨的政黨。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/01/10 20:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷免連署風潮持續增溫，公民團體8日晚間在台中市樂成宮「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」設攤，當晚收到數百份連署，要罷免5名國民黨立委的提議書，歌手「閩南狼」陳柏源在登台演講前，簽署同意罷免立委黃健豪提議書，他表示，絕不會投給傾共產黨的政黨。

「閩南狼」將繼續參加12日上午9點，在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，他強調，春節腳步近了，會場將發送「好運蛇過來」紅包袋、蛇年春聯、台灣尚勇、貼紙等春節小物，也提供多區立委罷免連署提議服務。

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「青鳥」主辦單位台灣經濟民主連合強調，持續推動「落選運動」攤位供自主團體使用。 「冬季青鳥在台中」8日晚會吸引上千人潮到場，民眾以「爆棚」形容場面熱絡，而自主團體在廟埕設攤，包括持拐杖的銀髮伯伯等近百人，拿出身分證由志工協助簽署罷免立委提議書，「閩南狼」也簽名要罷免立委黃健豪。

「閩南狼」說，他在故鄉台中設籍北屯區，上屆腦筋不清楚，立委選了黃健豪，現在腦筋清楚，絕不會投給傾共產黨的政黨。 黃健豪表示，尊重不同立場的聲音，不會對新的連署回應。

台灣經濟民主連合媒體部主任陳思妤說，與台灣公民陣線合辦「濫權立委究責會」完成環台第4站，台中站吸引超過千人參與支持，將持續提供攤位讓自主團體推動「落選運動」，現階段並未提及罷免，呼籲民眾重視「中國國民黨請客，全民買單」法案，阻止國家財政遭到惡搞。

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