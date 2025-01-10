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    藍白否決憲法訴訟法覆議案 張嘉尹教授分析後續3方向

    立法院今（10）日針對憲法訴訟法覆議案行使表決，國民黨團、民眾黨團在人數優勢下，以62票對51票否決覆議案。（記者李文馨攝）

    立法院今（10）日針對憲法訴訟法覆議案行使表決，國民黨團、民眾黨團在人數優勢下，以62票對51票否決覆議案。（記者李文馨攝）

    2025/01/10 17:29

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院今（10）日針對憲法訴訟法覆議案行使表決，國民黨團、民眾黨團在人數優勢下，以62票對51票否決覆議案。對此，東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹分析憲訴法後續3方向，包含行政院長以違反大法官釋字520號不接受覆議案表決結果；或由行政院提起憲法訴訟並聲請暫時處分；或由憲法法庭依已繫屬訴訟當事人聲請或依職權做出暫時處分。

    張嘉尹受訪分析，第一，行政院院長基於立法院表決覆議程序的重大瑕疵，不接受覆議案表決程序的合法性，因為立法院並未讓行政院院長出席說明，因此違反大法官釋字520號，立法院聽取行政院院長報告的憲法義務。

    張嘉尹續指，既然立法院的決議違憲，行政院可以主張，立法院並未在憲法增修條文所定15天期限內推翻覆議案，因此根據同條規定行政院的覆議成功，既然憲訴法新修條文被推翻，總統自不需公佈該法；若立法院對此有異議，必須根據原憲訴法向憲法法庭提起機關爭議訴訟。

    張嘉尹表示，第二，行政院院長接受覆議被推翻的結果，並副署總統發佈法律的命令，在總統公布前或公布後，行政院提起憲法訴訟並聲請暫時處分，凍結新修憲訴法的適用。第三，由憲法法庭依已繫屬訴訟當事人聲請或依職權，對於新修憲訴法做出暫停適用的暫時處分，並依原憲訴法的規定，對該法進行法規範憲法審查。

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