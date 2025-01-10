立院本會期延長開會至1/21 總預算案1/15起密集協商

立法院長韓國瑜今日召集朝野黨團協商。（記者謝君臨攝）

2025/01/10 12:56

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期延長開會至21日，針對114年度中央政府總預算案審查，立院朝野黨團今（10）日協商後達成共識，將從15日起密集協商，另外，20日也要加開院會，並與17日、21日院會合併為一次會，力拚在休會前完成總預算案三讀程序。

行政院會8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立院審議，其中，總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

請繼續往下閱讀...

針對立院後續審查時程，朝野黨團今協商達成3點共識，包括各黨團13日下午5時前，將總預算案的提案送至財政委員會彙整，逾時不再收案。

其次，財委會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於14日中午12時前，提供各黨團及相關行政部門參考，請行政部門向提案立委及黨團進行雙向說明，落實溝通，以利後續15日起密集協商。

協商結論最後指出，20日加開院會，與17日、21日合併為一次會，處理總預算案。提案各黨團同意均不發言，並不重付表決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法