許富舜爆柯文哲帶政治獻金回家 民眾黨：陳佩琪已提告

民眾黨秘書長周瑜修（左三）、台北市議員林珍羽（右一）、黃瀞瑩（右二）、張志豪（右三）、新北市議員陳世軒（左二）及國際部主任林子宇（左一）等，10日在民眾黨中央黨部舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會。 （記者劉信德攝）

2025/01/10 13:00

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，柯妻陳佩琪則表示將提告。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（10日）表示，就他們了解，「陳醫師」已經提告，許自己講過的話要自己負責。

台灣民眾黨在今於中央黨部舉辦「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，會後秘書長周榆修、發言人吳怡萱及台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、新北市議員陳世軒等人接受媒體聯訪。

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吳怡萱表示，許富舜上週突然憑空指控抹黑，沒有拿出任何證據，講完之後又馬上刪文，媒體要詢問更多細節他也不回應，今天上午看到許做了一些澄清，但他們看不太懂他到底想表達什麼，「不過陳醫師的法律行動會持續進行，就我們所知已經提告了。」

媒體追問，由於許富舜尚未收到存證信函，外界質疑陳沒有立即提告，是因為許設計2014政治獻金電子金流。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，「剛好相反，跟你預告，他快收到了」；吳怡萱補充，陳醫師已經提告，沒有什麼怕不怕的問題，「他自己講過的話要自己負責。」

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