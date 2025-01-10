號召小草1/11上街頭 黃帝穎：民眾黨惡搞司法簡直民主之恥

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/01/10 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉入弊案，日前再遭裁定羈押禁見，對此，民眾黨直呼司法體系被政治力介入，民眾黨代理主席黃國昌也將在本月11日發起「還我司法正義，人民怒吼集結」活動。對此，律師黃帝穎表示，民眾黨勿再干預司法，全世界沒人跟民眾黨一樣惡搞，簡直民主之恥！

黃帝穎在臉書PO文表示，民眾黨為挺涉貪前主席柯文哲，發動111群眾上街！事實上，民眾黨已經數次動員群眾及黨籍立委到法院施壓法官，公然以政治力量干預司法，簡直全球最扯，川普被判刑共和黨未包圍法院，川普遭紐約法院判刑，審理程序法院多次傳喚川普到庭，共和黨均謹守民主國家的憲政分際，沒有發動群眾包圍法院。

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黃帝穎指出，反觀民眾黨數次動員群眾與立委到法院外施壓法官，全球最扯，民主世界無法認同！民進黨與國民黨前主席都遭法辦但藍綠未曾動員群眾干預司法，柯文哲前主席被法辦，民眾黨動員全黨之力干預司法，但同樣是前主席被法辦，藍綠均嚴守民主分際。

黃帝穎續指，民進黨前主席、前總統陳水扁，因國務機要費案被法辦，支持者或有聲援，但民進黨嚴守分際，沒有動員群眾包圍法院施壓法官；國民黨前主席、前總統馬英九涉三中案曾被北檢傳喚，支持者對北檢也有批評，但國民黨仍嚴守分際，沒有動員群眾到北檢外干預司法。

黃帝穎直言，台灣民主史上，藍綠都有前主席被法辦，但沒人跟民眾黨一樣，用政黨力量動員立委、小草到法院施壓法官，甚至111還為個案擴大動員群眾上街干預司法，簡直民主之恥！

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

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