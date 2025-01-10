草屯鎮長補選 簡賜勝邀對手辭縣議員、蔡銘軒稱議員是公僕非權貴

國民黨籍草屯鎮長候選人簡賜勝，在政見會發表時邀對手一起辭掉縣議員，平民對平民競爭，展現為鎮民服務決心。會後也到議會送交辭呈。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/10 12:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選藍綠對決，國民黨籍候選人簡賜勝今在公辦政見會中，指對手稱他是權貴，邀其一起辭縣議員，平民對平民競爭，展現無後顧之憂，為鎮民服務的決心；民進黨籍蔡銘軒則表示，縣議員是人民公僕而非權貴，是人民賦與的責任，對手辭議員的用意，難道是為閃避利益迴避問題，或是想繼續承包縣府工程。

即將在本月18日舉行投票的草屯鎮長補選，今天在公所舉辦公辦政見會，先發表政見的簡賜勝一開始就邀對手蔡銘軒，一起到縣議會辭掉議員職務。他強調，蔡銘軒一直攻擊他是權貴，自稱是平民，還把公務員牽扯在其中，為了讓兩人都以平起平坐的平民身分競爭，不讓公務員為難，邀蔡銘軒今天一起到議會辭掉議員一職，展現全力參選無後顧之憂，堅決為草屯鎮民服務的決心。

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蔡銘軒後來在政見發表時間內，仍以自己的政見和未來建設擘畫為主，政見會結束後受訪時，針對簡賜勝邀他一起辭職一事表示，縣議員是為人民服務的公僕，不是權貴，是人民一票一票選出的代議士，必須認真做好人民交付的責任，簡議員拋出辭議員話題，難道是為了閃避公職人員利益迴避問題，還是希望其創立的總福營造繼續承包縣府工程。

據了解，簡賜勝在政見會結束後，即到縣議會送交辭職書。但他到議會後表示，會等蔡銘軒也來送辭職書，會等到下班時間，若蔡銘軒不來辭職，那他就跟蔡銘軒一樣，繼續用縣議員身分參選。

民進黨籍草屯鎮長補選候選人蔡銘軒表示，議員是人民公僕而非權貴，簡辭議員之舉難道是為閃避公職人員利益迴避問題。（記者陳鳳麗攝）

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