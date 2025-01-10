柯文哲抗告期限13日到期 黃國昌：今日會提抗告

民眾黨團總召黃國昌等人10日接受媒體聯訪並說明憲法訴訟法覆議案投票立場。（記者塗建榮攝）

2025/01/10 12:27

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城行收賄、公益侵占等案，本月2日更裁裁定柯文哲等人羈押禁見，為期10天的抗告期限，將於本月13日（下週一）到期，民眾黨團總召黃國昌今日於立法院議場前受訪透露，律師團經過與民眾黨主席柯文哲商量後，確定會提抗告，今天就會正式提出。

民眾黨明日將舉辦「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，國民黨秘書長黃健庭今日上午受訪表示，國民黨主席朱立倫及他個人都不會參加，不過部分國民黨立委都會出席。對此，黃國昌表示，明天的活動，感謝朱立倫第一時間發文聲援支持，至於朱、黃另有要公不克出席，民眾黨團百分之百尊重，他也從媒體上知道，朱立倫近日也遭遇喪父之痛，代表民眾黨團對朱主席表達誠摯的哀悼之意，希望朱主席保重自己，雖然身處不同政黨，但都是台灣人，都是社會的一分子，發生這樣的事情，感同身受，希望朱主席跟家人一切安好珍重。

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黃國昌也說，有非常多國民黨立委表達會出席明日的活動，民眾黨表示感謝，也會在確定名單之後，幫藍委安排好貴賓席位，並安排適當時間，讓藍委一起上台，發表他們對還我司法正義的看法。

另外，通緝犯林秉文在逃亡海外後還用社群軟體嗆聲，法務部長鄭銘謙昨受訪稱「歡迎他自己投案」，引發議論，對此，黃國昌表示，鄭銘謙的說法讓台灣社會大驚失色，鄭還記不記得自己的身分是法務部長，不是一般超商歡迎客人的人。這種完全失格的發言，充分凸顯在目前民進黨主政下，甚麼叫做有關係就沒關係，淪為司法最大笑話。

黃國昌批評，法務部長的基本風骨已經全部丟到垃圾桶，從前總統蔡英文2017年召開司法改革國是會議後，七年多來繳出的是一張完全不及格的成績單，司法的公信力持續探底。人民希望藉由司法找回公平正義的道路越來越遙遠，民眾黨團一直努力在幫民進黨兌現跳票的承諾，包括前陣子三讀的吹哨者保護法，以及這星期好不容易送出司法及法制委員會的棄保潛逃、不法關說罪。

黃國昌表示，棄保潛逃、不法關說罪都是民進黨過去跟人民許諾的事項，但審查過程中民進黨立委無理杯葛、刻意拖延，就是要阻礙立法。他強調，民進黨的阻擋不會影響民眾黨三讀的信心，這會期時程上來不及，但他向台灣社會許諾，下會期這些司法改革法案，民眾黨一定會用盡全力拚三讀通過。

另外，立法院日前三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率，最高可達80%，退休公教人員要求比照調整，對此，黃國昌表示，世代正義及年金永續，是民眾黨非常重要的價值。經過半年研議，召開3場公聽會、2波大規模民調，台灣社會對冒險犯難、出生入死的警消提高所得替代率有高度共識，跨越年齡、教育程度在台灣社會普遍受到支持，因此前陣子完成警察人員人事條例三讀，這是民眾黨以最具體的行動，向辛苦的警消表達最高敬意。至於其他公教人員，是否有進一步檢討的必要，民眾黨會用認真負責的態度，進行非常仔細審慎的審議。

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