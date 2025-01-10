立院今表決憲訴法覆議案 黃國昌：民眾黨8票將否決

民眾黨團總召黃國昌說明憲法訴訟法覆議案投票立場。（記者塗建榮攝）

2025/01/10 12:25

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團今（10）日於院會提案，報告事項除「憲法訴訟法覆議案」之外，其餘均退回程序委員會，並表決通過。民眾黨團總召黃國昌今日於立法院議場前受訪表示，民眾黨8位立委會以最堅定的態度否決覆議案，希望今天完成覆議案否決後，行政院長卓榮泰必須要按照憲法增修條文明文規定，表示予以接受，這是民眾黨團要跟社會大眾表達的清楚立場。

黃國昌指出，卓榮泰一而再不尊重國會三讀通過的法律，在我國憲政史上，創造一個在最短時間中兩度提起覆議的行政院長，民眾黨團感到非常失望跟遺憾。

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黃國昌表示，這次由立法院三讀通過的憲訴法，本質上是在完善我國憲法訴訟制度，目前的憲訴法要宣告違憲判決，沒有最低出席人數要求，也沒有表決的最低門檻，等於是毫無下限的憲訴法。這次三讀通過的條文，參考世界上其他最高法院、憲法法院的立法，明定最低出席人數、及最低的表決人數，符合憲訴法的立法，從多家民調結果也看出，大多數國人對憲訴法的修正，避免少數欠缺民主正當性的大法官，就可以推翻人民一票票選出的民意代表做成的法律案，表示高度支持。

黃國昌批評，卓榮泰無視多數民意，一而再透過覆議造成國家政治動盪，阻礙立法院三讀法律的有效施行，民眾黨無法認同，非常遺憾，因此民眾黨8位立委會以最堅定的態度否決覆議案，希望今天完成覆議案否決後，卓榮泰必須要按照憲法增修條文明文規定，表示予以接受，這是民眾黨團要跟社會大眾表達的清楚立場。

針對行政院政務委員林明昕指出，若覆議案被否決，法案公布未生效的期間等同法律尚未生效，是否釋憲等都可考慮，也可能提「預防性權利救濟」。黃國昌表示，民眾黨團要正告行政院，別搞毀憲亂政的行為。我國目前採取的違憲審查，必須要等法律生效後，才能請求法規範的憲法審查，這是違憲審查制度的ABC，跟其他少數國家在法律生效以前，就可以聲請由最高憲法的解釋機關預先認定，完全不一樣。

黃國昌批評，林明昕的說法是張冠李戴，只為配合總統賴清德想要獨裁的慾望，將憲訴法的施行樣貌嚴重扭曲，嚴重破壞運行幾十年的違憲審查制度，請行政院三思，不要為了配合賴清德的意志，做出有悖我國審查制度，甚至毀憲亂政的行為。不僅無法得到學理上的支持，更沒辦法獲得大多數人民的認同。

黃國昌強調，立法院是不是毀憲亂政，不是卓榮泰自己說的算，卓榮泰自許院長外，還兼任憲法法庭的審判者嗎？還是以為自己是太上皇？立法院的每一位民意代表，都是台灣人民透過一張又一張選票，具民主正當性所選出來，代表人民意志、行使立法權的民意代表，一個一張選票都沒拿到，毫無民主正當性的卓榮泰，有什麼資格來指責國會三讀通過的法律是毀憲亂政，卓榮泰的發言，充分展現對自我身分認知的錯亂，甚至在台灣民主憲政的體制下，有自居於太上皇地位的錯誤認知。

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