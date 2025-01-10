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    揭國民黨與PGTalk合作史 林楚茵：傅崐萁別裝不認識林秉文

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

    2025/01/10 11:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文因案潛逃出境遭通緝，對此民進黨立委林楚茵表示，國民黨跟PGtalk的合作滿檔，網路上都查得到！傅崐萁別裝不認識PGTalk負責人林秉文。

    林楚茵在臉書PO文表示，2021年11月26日 花蓮縣政府與PGtalk合作，甚至還做了新聞大肆宣傳，時任花蓮縣長就是傅崐萁老婆徐榛蔚，2023年葉元之、李婉鈺主持「全民測風向」，節目就是由PGtalk出資！更別說關鍵人物「PGtalk」執行長陳茂嘉根本滿滿國民黨背景，國民黨明明跟「PGtalk」超級麻吉，結果現在卻翻臉不認！

    林楚茵指出，國民黨最愛連連看，傅崐萁-PG talk-林秉文，經濟犯+通緝犯，黃國昌怎麼不咆哮？國民黨就是詐騙集團黑吃黑！偽君子黃國昌的假正義遇到傅崐萁就轉彎，「傅隨小弟」安靜到連呼吸都憋住氣！

    林楚茵直言，國民黨跟「PGtalk」林秉文合作關係網絡都看見，國民黨詐騙集團黑吃黑全都露，根本上下交相賊，而小藍黃國昌只敢靜悄悄，兩字結論：無恥。

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

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