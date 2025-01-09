台泰合作開發「台北智慧城」 林佳龍：年底將有階段性成果

外交部長林佳龍9日出席外貿協會及泰國貿易經濟辦事處舉辦的「國際競爭新格局：台泰互利共創論壇」致詞說，台灣與泰國是天生一對，科技產業緊密連結。（擷取自林佳龍臉書）

2025/01/09 22:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕中興工程顧問公司與泰國安美德集團（AMATA Corporation）自2023年起合作開發泰國「安美德台北智慧城」（AMATA Taipei Smart City）。外交部長林佳龍今（9）日說，安美德台北智慧城不僅是台泰產業合作示範型計畫，也是我國系統整合解決方案整體輸出的成功案例，預計今年底斬獲階段性成果。

外貿協會及泰國貿易經濟辦事處9日舉辦「國際競爭新格局：台泰互利共創論壇」，林佳龍出席致詞說，台灣與泰國是天生一對，近期輝達（NVDIA）宣布將在泰國打造主權AI園區，採用台灣製造半導體經驗與AI伺服器，顯示台泰科技產業緊密連結，期待台泰兩國在既有合作基礎上建立如「經濟合作協議」（ECA）或「經濟夥伴協議」（EPA）的全面性經貿合作架構，讓彼此的合作邁向下個階段，共創兩國繁榮未來。

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林佳龍也提到，「智慧解決方案」是許多新南向國家近來著重發展的產業，而泰國安美德台北智慧城更是台泰產業合作的示範型計畫，是我國系統整合解決方案整體輸出的成功案例；在2023年「智慧城市國際合作經貿訪團」與前後4任駐泰國代表積極推動下，安美德台北智慧城將在今年底斬獲階段性成果。

林佳龍說，台泰兩國在去年更新「投資促進及保障協定」，互相給予免簽待遇，由此也可預見雙方將在經貿與投資上更加頻繁合作，兩國更需要強化資金移轉自由、投資爭端解決機制、環境及勞工標準方面的保護措施，以及納入數位經濟、智慧運用服務及資安等產業的合作。

林佳龍也指出，「全球產業現在都面臨供應鏈重組的課題」，此時能掌握信賴（Trust）與科技（Technology）這兩項關鍵要素的企業、產業或國家，將有機會脫穎而出，期待台泰都能把握機會，讓泰國成為「新國際雁行聯合艦隊」的實踐之地，以深化合作共創兩國繁榮的美好未來。

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