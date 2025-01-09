草屯鎮長補選》國民黨簡賜勝家族民宿 被踢爆是大違建涉圖利

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（左）、立委林楚茵（右），指控國民黨候選人簡賜勝在九九峰遊憩區旁的民宿是大違建，質疑圖利自身民宿與家族建設公司。（記者劉濱銓攝）

2025/01/09 18:18

首次上稿 15:39

更新時間 18:18（新增南投縣政府回應）

當事人簡賜勝沒有正面回應 競總代為辯說是買二手屋不知情

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選逼近，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴今與立委林楚茵開記者會，指控國民黨候選人簡賜勝在九九峰遊憩區旁的民宿，竟是一間大違建，並質疑簡爭取到的遊憩區建設，根本就是圖利自身民宿與家族建設公司。對此，簡賜勝雖未回應，但其競選總部表示，建物是二手屋，購入後未二度施工，並不知其中有違建。

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林楚茵表示，簡賜勝曾自誇九九峰的建設政績，先前民進黨則質疑該建設是簡「左手通右手」，因得標的是自己的家族建設公司，簡的兒子還擔任總經理，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法。

最近則有民眾爆料，指出在九九峰遊憩園區旁的「陽光會館」民宿，經查土地為農牧用地，所有權人姓「簡」，惟所有者登記的地址就在簡自家的「總福營造」總福會館內，質疑民宿就是簡所有。

此外，該會館違建比率超過50％，不只建物蓋到3樓，裡頭的大餐廳、泳池、電梯等，都是沒有使用執照的違建，建物則作為招待所，以及對外營業的民宿，質疑簡自豪的政績，原來是圖利自己與家族企業，甚至對違法違建「視而不見」，一旦當上鎮長面對地方的違建問題，恐無法公正處理。

針對綠營質疑，簡賜勝未正面回應，僅稱希望乾淨選舉，不要造謠抹黑。

簡賜勝競總則指出，該建物是經仲介才購買的二手屋，購入就是這樣的格局，並未二度施工，也不知其中有違建，並質疑蔡銘軒去年競選立委，也爆出自家透天厝加蓋的4樓是違建，當時蔡就稱會自行拆除，結果選完都沒拆。

南投縣政府：蔡銘軒違建已排拆 簡賜勝違建尚未接獲舉報

南投縣政府表示，蔡的建物有違建部分，已依規納入排拆，簡的部分尚未接獲舉報，後續若獲報也會依法行政、排定拆除。

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