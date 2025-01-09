民眾黨支持度剩10％ 小笠原欣幸分析2028總統選舉：藍白合支持藍營人選

民眾黨支持度只剩10%，日本學者小笠原欣幸今在臉書分析2028年總統選舉之勢。（資料照）

2025/01/09 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕對台灣政治有深入觀察與見解的日本學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸今天在臉書分析2025年台灣政局走向，並預言2028年總統大選，會是尋求連任的總統賴清德，與在野黨共推單一候選人的對決，而支持度只剩10%的民眾黨應會選擇藍白合，支持國民黨所推出的人選，且今年台灣將面臨內政與立法院的各種變局，將是賴清德的挑戰之一。

小笠原欣幸提到，台灣政治長期陷於藍綠對立已逾20餘年。第三勢力的民眾黨原本以「超越藍綠」為口號崛起，但目前選擇與國民黨合作，和執政黨處於對立情勢。而民眾黨前主席柯文哲，因台北市長任內涉嫌貪污遭起訴，也使得朝野對立情勢更加尖銳。

請繼續往下閱讀...

小笠原欣幸分析，民眾黨方面主張此事件為執政黨的「政治迫害」。若深入分析民調，民眾黨支持者的意識結構與國民黨極為接近，也就是說，藍白合其實都是對執政黨的反感。而今年1月1日，柯文哲辭去黨主席一職，改由立委黃國昌（黨團總召）擔任代理主席。盡管柯文哲是民眾黨的「創辦人」具有極高象徵性意義，但該黨既定的藍白合路線預料不會有太大改變。

小笠原欣幸也提到，民眾黨在過去1年內的支持度幾乎減半，如今所剩的多是忠誠度極高的基本盤，支持度應該已經觸底，未來很可能會持續維持在10%左右的水準。他也預言，再過3年的2028年總統大選，預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，而民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。對國民黨而言，這「10%」的政黨支持度意義重大，將會側面給予支援，避免民眾黨崩盤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法