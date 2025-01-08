國台辦稱電纜斷是「常見海上事故」 陸委會：中國權宜輪惡跡斑斑

台灣海底電纜疑似遭「掛牌」的中國船隻拖斷，外媒繪出離譜航行軌跡。（圖擷自杜奕瑾臉書）

2025/01/08 21:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海底電纜3日疑遭一艘具有中國背景的喀麥隆籍貨輪拖斷，中國國台辦今晚聲稱，海底光纜損壞是「常見海上事故」，民進黨當局刻意渲染炒作，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段。陸委會表示，一切照證據走，没有「反中抗中」問題。中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，我國在馬祖和金門的電纜曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

本月3日海巡署接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，火速調派線上10069號巡防艇趕赴現場；同時，海巡人員在野柳北方7浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪。

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據調查，肇事貨輪登記為喀麥隆籍，經查另重複登記為坦尚尼亞籍。船上7名船員均為中國籍，船東則為香港籍。

海巡署6日表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

國台辦發言人陳斌華今天宣稱，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是「常見海上事故」。「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂中國「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段，毫無底線。

對此，陸委會表示，本案目前已由檢察官依相關跡證偵辦中，一切照證據走，没有「反中抗中」的問題。

陸委會指出，中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，就連波羅的海週邊國家，像是瑞典、愛沙尼亞等，都對中國船隻破壞海底電纜展開調查，我國在馬祖和金門的電纜也曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

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