冬季青鳥在台中究責濫權立委 罷免連署攤位爆桌了

「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」今晚在台中樂成宮登場，罷免連署攤位爆桌。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/08 19:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今晚前進台中市樂成宮舉辦「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，罷免台中市國民黨5大立委的連署攤位也到場，不少人趕來連署，氣不過說， 近來各式不公義法案實在看不下去了。連署人氣滿滿，讓連署攤位「爆桌」，不斷加設桌椅讓民眾填提議書。

「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」宣講指出，國會通過三大惡法，挖走中央3千多億給地方變「錢坑」、剝奪人民權利等，台中市國民黨5名立委全有份，號召民眾團結起來，一起向濫權立委展現民意。

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台中市罷免5名國民黨立委連署公民團體今晚也到場設攤，不少人趕來填寫提議書，有上班族一下班特地趕來，看到人聲鼎沸，直呼還好有來。

簽署提議書的民眾指出，近來國會充斥各種荒腔走板的修法，修出各種惡法，完全不顧一般民眾的想法，這種沒有民主觀念的立委就要趕快下架。也有人不滿近來各項修法的不正義程序，拿著證件到處問要去那區罷免自己選區立委。

經民連指出，中國國民黨不僅在台中市蠻橫，在國會也蠻橫，包括去年年底在國會強行輾壓通過「選罷法」，刁難罷免連署應附身分證影本；通過「憲法訴訟法」，以高門檻癱瘓憲法法庭；通過「財政收支劃分法」，從中央挖走3千多億，未來中央的社福、教育、建設與國教畫支出，必須大幅減少30％，否則，就必須舉債，讓工作世代、年輕世代與未來世代負擔。

另外包括「警察人員人事條例」、「老人福利法」修正草案等世代剝削的藍白惡搞法案，新的一年的新年新希望，就是今年要團結起來展現民意，要讓濫權立委付出政治代價，跟他們表達我們的抗議。

「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」晚上6點半開始，邀請在地公民及追星人代表發聲，分享群眾對近期國會亂象的看法。主題演講邀請前台中市議員、樂成宮董事長何敏誠「談黨外檜木-何春木」；台中市新文化協會理事長陳彥斌分享「從二七部隊到黨外的台中抵抗精神」；經民連智庫召集人、律師賴中強分享「青鳥公民運動與黨外精神」；好民文化行動協會理事長鍾瀚樞分享「東海人間工作坊與民主化的故事」、好民文化行動協會副理事長林芳如分享「不當黨產處理與台中發展」等。

晚會邀請經常參與社會運動抗爭的獨立樂團「農村武裝青年」，以音樂帶著群眾訴說對於這片土地的情感。現場也設置象徵台灣多元民民主、自由開放的「在地公民肥皂箱」，提供在地公民抒發己見。

民眾踴躍填寫罷免提議書。（記者蘇孟娟攝）

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