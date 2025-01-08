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    移民署發函要求說明是否持中國身分證 詹江村拒絕：來逮捕我啊！

    內政部移民署近日發函要求詹江村說明是否具有「中國身分證」的情形，卻遭詹江村果斷拒絕。（資料照）

    內政部移民署近日發函要求詹江村說明是否具有「中國身分證」的情形，卻遭詹江村果斷拒絕。（資料照）

    2025/01/08 20:19

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」上月底曝光中國統戰紀錄片下集，揭露有不少台灣人赴中申辦中國身分證，藍營不少人跳出來洗白，沒想到桃園市議員詹江村卻開直播自爆持有「中國身分證」，引發熱議。內政部移民署近日發函要求詹江村說明是否具有「中國身分證」的情形，卻遭詹江村果斷拒絕，後者還嗆聲「你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧！」

    在政壇人物都深怕被誤會持有中國身分證之際，詹江村本月3日開直播竟大喇喇自爆「我當然有中國身分證啊，只是國安局、選委會就放任我啊，也不取消我民意代表的身分」，而後又稱自己說的「中國」是「中華民國」。除此之外，詹江村當天還說「國民黨黨章沒有反共，你不要亂講，我確實不反共啊，拜託反共只是好玩而已，我以中國人為榮」，甚至大讚「習近平很偉大」。

    近日，內政部移民署發函給詹江村，要求他說明是否具有「中國身分證」，以釐清身分疑慮。移民署表示，「本署知悉台灣地區人民於大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照之情事時，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其在台灣地區之戶籍。據報，貴議員近期於自媒體影片中表示持有『中國身分證』，涉與相關法律規定不符，為維護貴議員身分權益，請貴議員於114年1月17日前，以書面向本署說明影片內容有關具有大陸地區人民身分之情事。」

    對此，詹江村今天公開移民署的公文，「移民署你們是看到媒體的斷章取義，我的影片說的很清楚，我並沒有改口。我影片說我有中國身分證，接著我說我的中國是中華民國，我又接著說，中華人民共和國是偽政府，就像很多人說他有台灣身分證，他有的是台灣國的身分證嗎？」

    他接著說：「蔡英文說不需要為自己的認知道歉，我認知的中國就是中華民國，你們認知的台灣就是中華民國，只是認知不同，如果需要被法律約束，請明定修法吧！我不會去說明，你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧！」

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