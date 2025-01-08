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    批警消年改肉桶法案 吳思瑤：民進黨團積極研商釋憲準備

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）批評，「警察人員人事條例修正案」相關修法本質就是肉桶法案、錢坑法案。（記者羅沛德攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）批評，「警察人員人事條例修正案」相關修法本質就是肉桶法案、錢坑法案。（記者羅沛德攝）

    2025/01/08 19:19

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團聯手，昨天三讀通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高提升到80％。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，相關修法本質就是肉桶法案、錢坑法案，不僅戕害憲法平等原則，也違反立院與政院共尋合理財源的共識，黨團與政院後續都會積極研商釋憲等救濟手段。

    吳思瑤說，「警察人員人事條例」的修法本質是肉桶法案、錢坑法案，不僅戕害憲法平等原則，讓公務體系所得替代率有完全不同待遇，也違反多次行政、立法部門針對「原住民禁伐補償條例」做出的決議與共識，也就是增加政府預算支出應回到相關法律規範，與行政院充分徵詢意見，並共同找尋合理可行的財源，相關協議才簽訂沒多久，幾個月後藍白又違憲上癮。

    吳思瑤指出，行政院長卓榮泰已充分表達將捍衛憲法精神，後續包含釋憲準備，以及憲法途徑救濟手段，黨團跟政院都會積極研商。她也說，這只是國民黨反年改法案的前菜，為了討好自己的鐵票區，國民黨已提出「公教人員退休資遣撫卹條例修正草案」，提升退休所得替代率，讓年改走回頭路，藍營持續違憲只為政治利益，討好特定族群。

    吳思瑤認為，對於警察人員福祉提升，應從現役警察人員的薪資、福利、津貼、保障、保險著手，而非提升退休所得替代率，這是劃錯重點、搞錯方向。她指出，民進黨政府過去在照顧警消部分「做最多、做最好」，第一，調高警察薪資俸點、超勤加班費，這是史上新高也優於軍人；第二，提升警勤加給15％，優於一般公務員；第三，提供員警深夜危勞津貼每小時100元，優於一般公務員，這些都是幾十年來沒做的事情。

    吳思瑤強調，奉勸藍白適可而止，年輕世代跟公務同仁已表達不滿，藍白不要硬幹到底，否則民意真的會反撲；她也向前時代力量立委、民眾黨團總召黃國昌喊話，2016年，時代力量最主要的年金改革主張就是調降所得替代率，以6成為基準，不過7日通過的法案卻是以8成起跳；她呼籲，年輕世代應該一起撻伐，為了政治利益出賣世代正義的黃國昌。

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