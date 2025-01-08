國發基金不當投資調查委員會 鎖定34家事業

國民黨立委以人數優勢通過國發基金不當投資調查委員會「擬調閱文件與資料」範圍，綠委不滿離席抗議。（記者林欣漢攝）

2025/01/08 19:49

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今日舉行第三次會議，國民黨立委林思銘提案「擬調閱文件與資料」範圍為國發基金2016年起投資的34家事業，民進黨立委吳思瑤質疑範圍空泛，包山包海，資料過多如何釐清；但最後國民黨立委仍以人數優勢通過該提案，吳思瑤不滿痛批，就只會表決，不尊重參與的立委。國民黨立委吳宗憲則說，自己遲到還說沒有討論；會議主席黃國昌也說，吳思瑤是最晚來的人，還說前面沒有討論。

民進黨立委吳思瑤、鍾佳濱、沈伯洋、莊瑞雄等人質疑，沒有特定範圍，調查主題不明，包山包海，詳細到會議資料及簽到表，無法精準Target有問題的部分，例如，對哪一間公司、哪一年、哪一季、哪一筆投資有弊端或不當投資的疑義，這麼多的調查文件及資料，議事人員如何分工消化，協助立委了解，而且，相關資料經濟委員會都能調閱，卻要成立一個錯誤的調查委員會。

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對此，林思銘表示，自己沒有預設立場，是依據前一次會議所通過的委員會運作要點中，有關調查事項範圍做出擬調閱文件的提案，沒有逾越運作要點。

黃國昌也說，林思銘的寫法符合院會決議，按照國發基金自我定義範圍為34家，若不限年限則有70家，尊重其他立委提案變更的權利。

黃國昌進一步表示，以他2017年調閱如興案資料的經驗，若按照林思銘提案的索資範圍，國發會送來的資料只有三個文件夾，絕沒有想像中的大，但他去年重回立院以後，要再調閱其他投資案一模一樣的資料，國發會就拒絕提供，甚至連會議記錄及簽到簿都不給。

歷經快2小時討論，林思銘提案停止討論逕付表決，最後國民黨立委以人數優勢通過，吳思瑤痛批，調查委員會也是不討論只表決，這個「表決院」就是只會表決，不尊重參與的立委，只要表決就好了，最後綠委集體離席表達不滿。

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