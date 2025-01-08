陳智菡嗆22元讓史書華閉嘴 黃智賢：柯家黨如此涼薄

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/01/08 10:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案2度裁定羈押禁見前台北市長柯文哲，柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出指控，柯文哲帶不明金錢回家及近期有人反映，捐款沒有拿到收據，柯文哲妻子陳佩琪說，兩人污衊她收受政治獻金未申報，將提告刑事加重毀謗罪和民事求償。對此，名嘴黃智賢表示，陳佩琪就去告，過去幫過你的人吧！讓更多真相跟事實被晾出來。

黃智賢在臉書PO文表示，牙醫史書華2014年支持柯文哲，曾捐給柯文哲10萬，可是他卻一直沒收到收據，陳佩琪亮出證據，說確實有收據，民眾黨立院黨團主任陳智菡加碼直接反擊，說「可以打電話到監院查詢，一個20元、印出2元，22元讓史書華閉嘴」，黃智賢對此蠻吃驚，也不吃驚，柯家黨，這種做人待人的涼薄，也確實原汁原味，無論如何，人家在你最需要支持的11年前，慷慨捐給你10萬元，於你有恩。

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黃智賢指出，除非史書華說謊，否則，他抱怨了這麼多年，你們怎麼居然沒有向他致謝致意？怎麼沒有找出為什麼他沒有收到收據的原因？時到如今，居然去罵曾經有恩的人，柯文哲2014年選舉時曾散盡家財幫他的許富舜，跟幫他募款的鄭淑心，出面說當時柯文哲就把募來的現金帶回家，結果陳佩琪又是喊告。

黃智賢續指，很多人在笑，陳佩琪這麼厲害，10年前紀錄有，那為什麼陳佩琪不能拿出2024選舉，妙天1000萬捐款收據紀錄？謝國樑200萬捐款收據紀錄？嘉義大善人300萬捐款收據紀錄？其他大亨給錢紀錄？

黃智賢直言「陳佩琪就去告，過去幫過你的人吧！讓更多真相跟事實被晾出來，作為11年來，一以貫之，看穿柯文哲人品的人，我就繼續看。」

民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪。（資料照）

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