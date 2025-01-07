吳巡龍榮陞司法官學院院長 陳光復讚澎湖之光

澎湖縣長陳光復致贈七美雙心石滬沙畫，感謝吳巡龍檢察官對家鄉澎湖貢獻。（澎湖縣政府提供）

2025/01/07 20:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢察署吳巡龍檢察官將於9日榮陞法務部司法官學院院長，吳檢察官今（7）日向縣長陳光復辭行。陳光復代表縣府致贈七美雙心石滬沙畫及澎湖畫冊，感謝吳檢察官多年來對澎湖的貢獻，並祝福一帆風順，持續以專業和熱忱培育國家司法人才，同時讚譽吳巡龍為澎湖之光。

陳光復表示，吳巡龍檢察官是澎湖優秀子弟，榮升司法官學院院長是全體澎湖人的驕傲，也是澎湖司法界的榮耀。他感謝吳檢察官在澎湖服務期間，積極投入司法工作，與縣府及各相關單位緊密合作，在查緝不法、維護選風、打擊犯罪等方面，秉持奉公守法精神守護澎湖，尤其在海洋資源保護上更是不遺餘力，深獲民眾們肯定與讚譽。

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吳巡龍檢察官擁有深厚的學術背景與司法經歷，美國史丹福大學法學博士，並曾擔任最高檢察署調辦事檢察官、一審檢察官及主任檢察官、司法官學院導師等，法學著作豐富，學識與經驗兼備。

吳巡龍2度擔任反賭急先鋒，2次力擋澎湖博弈公投過關，為澎湖家鄉留下淨土。近年來則不斷查緝陸地傾倒廢土及破壞海洋生態罪行，讓澎湖自然資源永續，打造純樸風氣的澎湖，同時公暇之餘，吳巡龍更義務擔任衛福部老人之家離島少年英語教師，培育不少後進英才。

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