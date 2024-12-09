借鏡南韓 吳春城拋：國會同意才能戒嚴 且需保護立委人身自由

民眾黨立院黨團副總召吳春城。（資料照）

2024/12/09 18:32

〔記者林哲遠／台北報導〕南韓日前發生「快閃式」戒嚴引發國際關注，國民黨立委許宇甄提案修「戒嚴法」要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過。民眾黨立院黨團副總召吳春城今日也提出，不分黨派都應思考該如何層層束縛「戒嚴法」，並經由中央民意機關立法院同意才得以實施，且應在戒嚴令發布、經國會追認前，對國會議員的人身自由及保障進一步修正。

我國現行「戒嚴法」第一條第二項規定，總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。

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吳春城指出，現行規定確實存在極大的漏洞，幾乎是只要總統一人獨行獨斷，就可以宣佈戒嚴，且戒嚴令一旦宣布，除了在立法院開議期間恐有一個月的空窗期，在休會期間更有短則2個月、長則3個月的「空白」，在這段期間會發生什麼樣的事情，誰也說不準，恐將對整個台灣造成巨大的內、外風險、人民生命財產的損失，甚至動搖台灣的民主根本，真的讓人難以想像。

「我們在40年前好不容易走出戒嚴、迎來民主自由，」吳春城認為，不分黨派都應該一致思考該如何層層束縛「戒嚴法」，非到最後關頭、並經由中央民意機關（立法院）同意才得以實施；這次韓國總統尹錫悅發動的戒嚴事件，正是因為韓國憲法設有「須立即通知國會」、「國會過半議員要求解除戒嚴時、須解除戒嚴」的防總統濫權煞車條款，才得以及時制止尹錫悅的離譜行徑。

吳春城續指，南韓「憲法」規定總統於宣布戒嚴時，應立即通告國會；反觀，我國的「戒嚴法」卻是存在著大漏洞，應立即將「空窗期漏洞」補上。另，在戒嚴令發布、經國會追認之前，對國會議員的人身自由及保障，也應進一步修正，才能確保戒嚴令不被掌權者濫用、讓台灣的民主大樹得以繼續成長茁壯。

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