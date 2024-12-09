締盟3週年 台南市長黃偉哲首度拜會日本京都市長

台南市長黃偉哲今日前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。（圖由台南市政府提供）

2024/12/09 17:00

〔記者王姝琇／台南報導〕今年適逢台南市與日本京都市締盟滿3週年，紀念雙方締盟的文化交流活動「台南茶陶器暨京燒．清水燒」於11月底在京都舉辦。台南市長黃偉哲今日特別利用赴日行銷台南農產品之際，前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。

黃偉哲表示，今年適逢「臺南400」，感謝京都市支持台南大型活動，在2月台灣燈會由副議長平山賀一率團，7月台日交流高峰會時京都市議員團也特地來訪。台南與京都市都是世界歷史都市聯盟的成員，過去不論是古蹟維護、文化交流等方面，台南都從中獲益良多，也希望繼續推動學生教育、體育交流，以及雙方物產交流。

請繼續往下閱讀...

京都市由市長松井孝治、議長西村義直，以及曾多次造訪台南的議員（前議長）寺田一博盛情接待，會中都表示，很希望繼續深化與台南的交流，松井孝治回憶今年6月台南女中管弦樂團赴日參與「2024年台日青少年交流音樂會in KYOTO」活動，表示對於精彩的演奏印象深刻，也讚賞3週年紀念展中台灣陶器的高品質，寺田議員也提到台南物產豐富，未來也可考慮推動物產的交流。

台南跟京都是古老的城市，但卻分別擁有台積電、京瓷等等的高科技產業進駐，雙方市長都對未來交流充滿期待，也希望把友誼傳承給下一代年輕學子，黃偉哲也表示歡迎松井孝治市長率團造訪台南。

台南市長黃偉哲今日前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。（圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法