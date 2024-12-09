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    上月內閣成員好感度 陳世凱、林佳龍並列第一

    網路溫度計DailyView發布的「11月十大高聲量內閣成員」，交通部長陳世凱（見圖）好感度與外交部長林佳龍並列第一。（資料照）

    網路溫度計DailyView發布的「11月十大高聲量內閣成員」，交通部長陳世凱（見圖）好感度與外交部長林佳龍並列第一。（資料照）

    2024/12/09 16:12

    〔記者蔡昀容／台北報導〕「網路溫度計DailyView」12月初發布的11月十大高聲量內閣成員，交通部長陳世凱聲量位居第10名，但好感度與外交部長林佳龍並列第一。

    網路溫度計透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統，發表網路口碑聲量排名。據其12月2日發布的「11月十大高聲量內閣成員」，前勞動部部長何佩珊網路聲量最高，但好感度0.09，在10人名單中墊底。陳世凱聲量雖排第10名，但其好感度0.28，和林佳龍同分，並列第一。

    陳世凱原是行政院發言人，今年8月李孟諺辭去交通部長一職後，由陳世凱接任遺缺。網路溫度計指出，陳世凱對政策熟悉度高、部會間溝通協調能力出色，好感度0.28。

    網路溫度計說，陳世凱的聲量高點出現在11月28日，台灣隊獲得12強棒球賽冠軍搭機返台，遭采盟免稅店「搶C位蹭合照」。陳世凱當時表示，已要求桃機檢討外，這樣的不良行為「要裁罰」，桃園機場公司也按契約裁罰最高金額100萬元罰款。

    陳世凱畢業於東海大學政治系、曾任台中市議員。陳世凱表示，他上任的首要任務是總統國家希望工程，對於人本交通跟便捷台灣也是要努力事項，另外觀光也也是重要業務。

    外交部長林佳龍。（資料照）

    外交部長林佳龍。（資料照）

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