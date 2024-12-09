中共軍演貨船情蒐台中港布局？ 立委憂成木馬屠城記

本（12）月停靠台中港的貨船SCSC FORTUNE（長和輪）被爆曾參與中國解放軍演習，引起立委擔憂。圖為台中港。（資料照）

2024/12/09 13:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕本月停靠台中港的貨船SCSC FORTUNE（長和輪）被爆曾參與中國解放軍演習。立委擔憂上演木馬屠城記，或是中方透過商船攝影設備情蒐台中港布局和動態。交通部長陳世凱表示，1週內與國安單位開會，討論有無修法因應必要，也希望國安單位能事先提供情資給交通部因應。

前《彭博》駐台記者、自由撰稿人何貴森在社群平台Ｘ爆料，懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE（長和輪）2日停靠台中港，該船曾參與中國解放軍特種部隊演習。台中港務分公司說明，該船依法停靠台中港卸貨，在港期間無異狀，7日已離港，但受限海況，目前在港外錨地下錨，待風浪變小駛離。

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陳世凱今率航港局、港務公司等單位，赴立法院交通委員會報告單位預算、營業預算並備詢。對於香港貨輪事件，立委陳素月質疑，我方保持君子態度，讓貨船靠港，但若船上藏武器，將是國安漏洞，應防止「木馬屠城記」可能性。

立委何欣純表示，交通部事先能否掌握國安疑慮船隻？是先收到國安訊息才登船檢查，還是進行例行檢查，事後消息爆出才知道該船曾參與軍演？

立委黃健豪擔心，商船應該配有紀錄器或攝影機，能蒐集台中港運作模式和布局，例如閘門設置、人員走動路線等，交通部航港局、港務公司是港區第一線，卻無足夠國防資訊，應與國安單位協調，請他們提供資料讓第一線有所掌握及因應。

陳世凱回應，該貨輪以民用商船方式申請進港，並稱船上載有零件，港務公司依法開放停靠；國安單位確實未提供相關情資，未來希望能提供資料，讓交通部能提前應處，本週會與國安單位開會討論。

陳世凱表示，開會也會詢問國安單位，參與過中共軍演的船隻是否合適靠港？若有需要，交通部會修商港法因應。至於商船靠港與否由誰審核？航港局局長葉協隆說，會與國安單位討論，針對有疑慮的船隻，未來是否需要一起會商，或是請對方更換船舶、另訂其他配套措施。

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