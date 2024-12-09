草屯鎮長簡景賢猝逝 今「轉身謝幕」、靈車繞公所「正式退休」

草屯鎮27里的里民自發性到草屯鎮公所前列隊送別鎮長簡景賢，靈車抵達時更雙手合十致敬。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/09 12:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨籍草屯鎮長簡景賢，上月18日深夜在鎮長室猝逝，今天舉行「轉身謝幕」告別式，包括行政院政務委員陳時中等藍綠營政治人物前來拈香，告別式後靈車繞經草屯鎮公所，公所員工和鎮民列隊送行，簡景賢兒女請父親「正式退休」，有鎮民則高喊「鎮長一路好走」，場面哀戚。

草屯鎮長簡景賢「轉身謝幕」告別式今天舉行，非常多地方政治、社團出席，公祭單位上百個，而政治人物除藍營的前任縣長林明溱、現任縣長許淑華、不分區立委謝龍介等人到場，綠營的行政院政務委員陳時中也前來拈香，參加草屯鎮長補選的簡賜勝和蔡銘軒也都以議員身分致祭。

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告別式結束後，靈車從告別式場開向距離不遠的草屯鎮公所，全鎮27里都有里民自發性前來送行，而公所全體員工在代理鎮長簡青松帶領，列隊在公所側門前送行，員工雙手合十，不少人眼眶泛紅，頻頻拭淚。

靈車在公所員工隊伍前停下，簡景賢兒女將其靈位請下車請其「正式退休」，而公所員工鞠躬向猝逝的鎮長致謝，後方有送行的鎮民高喊「鎮長，一路好走！」

簡景賢擔任過南投縣議員，並連任草屯鎮長，他任內兩度提高重陽節敬老年金，且擬明年一月發給鎮民每人600元的消費券，希望刺激鎮民在地消費。

由於簡景賢任期未過半，必須辦理鎮長補選，藍綠營各有縣議員簡賜勝和蔡銘軒辦好登記，兩人為表對簡景賢的哀悼與尊重，至今未插競選旗幟。鎮長補選將於明年1月18日投票。

草屯鎮公所員工由代理鎮長簡青松（最前面）帶領雙手合十，迎接繞經公所的靈車。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮長簡景賢兒女將其牌位請下車，請其不要再有掛念，正式退休。（記者陳鳳麗攝）

行政院政務委員陳時中參加草屯鎮長簡景賢的告別式。（民眾提供）

國民黨不分區立委謝龍介參加簡景賢的告別式。（民眾提供）

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