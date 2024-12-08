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    舔共網紅SOP遭八炯揭露 大批小粉紅氣炸圍剿「台灣表妹」

    八炯的紀錄片上架後，不少覺得受騙上當的小粉紅，開始圍剿包含「台灣表妹」李喬昕在內，目前仍公開賣力舔共的台灣網紅。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

    八炯的紀錄片上架後，不少覺得受騙上當的小粉紅，開始圍剿包含「台灣表妹」李喬昕在內，目前仍公開賣力舔共的台灣網紅。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

    2024/12/08 21:53

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    「台灣表妹」舔中稱「此生不悔入華夏」 YouTuber拍片狠酸打臉

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名反共YTR八炯日前上傳「中國統戰紀錄片」，邀請曾為中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，一起揭露中國統戰部收買台灣網紅秘辛，此事不僅在台灣掀起軒然大波，更震撼無數中國小粉紅。不少覺得受騙上當的小粉紅，開始圍剿包含「台灣表妹」李喬昕在內，目前仍公開賣力舔共的台灣網紅，引起許多網友關注。

    YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」6日公開一段紀錄片，八炯與暱稱「閩南狼」陳柏源一起在片中詳談，近幾年為何越來越多台灣人，會成為中國統戰樣板網紅，甚至還曝光中國統戰部等單位的收賣套路。八炯也在事後發文喊話，「台灣表妹們，你們幾坨人都要撐住！！小粉紅開始不信任舔共台灣人了，等你人平安回來，我再爆！」。

    據了解，八炯文中提到的「台灣表妹」，是一位本名李喬昕、活躍於中國抖音的女性台灣網紅，她時常在片中以極為浮誇的方式，做出花式吹捧「祖國」（中國）等言行，並於2021年以一句「此生不悔入華夏」打開知名度，其忘情舔共的嘴臉、疫情爆發期間火速返台等行徑，雖引起部分中國網友反感，但目前仍受到不少小粉紅熱烈歡迎。

    但自八炯的紀錄片上架後，令許多中國小粉紅開始質疑、甚至出征目前比較知名的舔共台灣網紅，「台灣表妹」自然也在其中，「中國人的錢是不是很好賺？」、「希望你不是PYC（陳柏源）第2」、「表妹辛苦了，人在曹營心在漢」、「只要不當面撕綠本（台灣護照）都有可能」、「我現在用懷疑的眼光來審視這位台灣表妹」。

    台灣網友則嘲笑說，「草木皆兵ing」、「沒放棄中華民國國籍的都是台獨」、「沒有遷國籍+退健保的台蛙不可信」、「懷疑的種子一旦重下，就會產生裂縫」、「跟他們玩心理戰，這過程肯定會有自己人互咬」、「偷偷告訴小粉紅一件事情，台灣表妹沒有放棄中華民國護照」、「畢竟共產黨都是這樣滲透別人的，所以換他們被滲透時就會特別緊張」。

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