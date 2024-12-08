訪日首站對談大阪維新會 林右昌：台灣有事不只日本有事 也是世界有事

民進黨秘書長林右昌（右1）偕立委郭國文、新北市議員山田摩衣等人於7日抵大阪，與十多位日本／大阪維新會核心人士閉門會談。（民進黨提供）

2024/12/08 18:49

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今發布新聞稿指出，民進黨秘書長林右昌偕立委郭國文、新北市議員山田摩衣等人於7日抵大阪，與十多位日本／大阪維新會核心人士閉門會談。林右昌指出，會中多人關切東亞安全議題，中國問題不只是台灣的問題，也是日本與世界共同的問題，台灣有事不只是日本有事，也是世界有事，台日之間可以發展更緊密的交流合作，所有民主國家要一起努力應對極權威脅。

民進黨指出，林右昌與包括眾議員東徹、和田有一朗、大阪府議會日華親善議員連盟前會長永野孝男等十多位日本／大阪維新之會核心人士進行閉門會談。林右昌表示，期待未來與維新之會建立定期互動機制，增進政黨交流與相互瞭解，他也要代表民進黨主席賴清德，感謝維新之會長期關注台海區域安全與支持台灣，台日之間不只是朋友，更像家人。

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針對會中高度關心東亞安全課題，林右昌表示，中俄機艦近年頻繁聯合軍演並進入東海、黃海、日本海與南海造成區域緊張，朝鮮軍隊甚至已出現在烏克蘭前線，中國機艦擾台更幾乎天天上演，世界與區域安全的挑戰已經難分彼此遠近。

林右昌說，越來越多人認為，中國問題不只是台灣的問題，也是日本與世界共同的問題，「台灣有事不只日本有事，也是世界有事」，同樣是民主國家，台日之間可以發展更緊密的交流合作，而安全的挑戰則需要所有民主國家一起努力應對集權力量的威脅。另外，林右昌也預祝2025年大阪即將舉辦的萬博會順利成功，掀起一波大阪風潮。

大阪維新之會出席者包含眾議員東徹、眾議員和田有一朗、大阪府議會日華親善議員連盟前會長永野孝男、大阪府議會府議團代表金城克典、大阪府議會日華親善協會議員連盟會長杉江友介、大阪府議會日華親善議員連盟事務局長德村聰、大阪市議長竹下隆、大阪市會日台友好議員連盟會長辻淳子（大阪市前議長）、大阪市前議長廣田和美、大阪市會日台友好議員連盟幹事岡崎太等13人，以及當地重要僑領國策顧問陳天隆、國策顧問謝美香。

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