2千人排字「DEFEND TAIWAN」 沈伯洋：面對內賊威脅退無可退

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，8日下午抵達終點站華山中央藝文公園，參加民眾於現場排出「DEFEND TAIWAN」字樣，以實際行動捍衛主權。（黑熊學院提供）

2024/12/08 17:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力。黑熊學院共同創辦人、立委沈伯洋致詞表示，台灣主權的戰場在國內也在國外，面對國內破壞台灣體制、試圖引中國入關的內賊威脅，台灣人退無可退。

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」活動，經過9天時間、步行380公里，沿途高喊「主站不主跪、主權無可退」、「備民防、護台灣」等口號，今（8）日抵達最後一站華山中央藝文公園，完成插旗儀式與「DEFEND TAIWAN」千人排字。黑熊民防教育協會指出，共有逾兩千支持者熱烈參與。

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沈伯洋表示，台灣主權的戰場，在國內、也在國外，國外有許多智庫在討論聯大2758號決議、台灣的地位，與台灣及中國的關係，國內卻有很多內賊在破壞台灣的體制，想引中國入關，讓台灣被毀滅，面對這樣的威脅，生在台灣的人退無可退。

沈伯洋指出，國民黨與民眾黨已經提出公投綁大選，屆時只要操作議題，和平協議公投就有可能被提出，中國也會用反戰的言語做包裝、對台虎視眈眈，「台灣已經沒有那麼多時間了，我們的反應時間必須一次比一次加快」。

沈伯洋也說，在台灣外交官與民間團體的努力下，各國國會開始挺台灣，但是中國會對世界曲解台灣真正的民意，中國可以做到直接對全世界Tik Tok使用者散播「台灣與中國關係複雜，不要隨便選邊站」、「台灣人民很多是希望跟中國統一的，請大家不要被混淆、在台灣議題上發聲」，等對中國有利的言論。

沈伯洋指出，民眾站出來是對國際發聲的第一步，每個人的留言都是一股發聲的力量，力量若出不去，中國就會鋪天蓋地散播「疑台論」，他呼籲，每個人都必須為台灣站出來，反對賣國賊的想法、堅守價值。

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，8日下午抵達終點站華山中央藝文公園，參加民眾於現場排出「DEFEND TAIWAN」字樣，以實際行動捍衛主權。前聯電董事長曹興誠（右二）、民進黨立委沈伯洋（右一）等人出席。 （記者羅沛德攝）

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，8日下午抵達終點站華山中央藝文公園，參加民眾於現場排出「DEFEND TAIWAN」字樣，以實際行動捍衛主權。（記者羅沛德攝）

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