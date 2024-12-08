接力護台灣最後一天 民眾哽咽「台灣人要覺醒」

40多歲的闕姓兩姐妹（右邊與中間）與70多歲婦人手持「台灣主站派 接力護台灣」旗子。（記者羅國嘉攝）

2024/12/08 12:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動，8日邁入第9天，眾人一早從鶯歌火車站出發，約8時37分抵達南樹林火車站，與現場等待步行的「主站派」擊掌應援、大合照比出「All-In」手勢，更有民眾在受訪時，一度哽咽說「台灣人要覺醒」。

黑熊學院發起「接力護台灣」全台徒步活動，早上7時許從鶯歌火車站出發，8點鐘左右已有近百名支持者，手持「贖罪」、「台灣主站派 接力護台灣」等標語齊聚火車站，領隊帶頭高舉活動旗幟，長長人龍縱隊，眾人緩緩步行經市區道路，不畏寒冷，於8時50分出發至板橋亞東醫院捷運站。

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各站接力擊掌前，主辦單位皆不忘提醒現場等待步行的「主站派」，練習「台灣主站派 接力護台灣 主站不主跪 主權無可退 備民防 護台灣」口號，熱情群眾面帶笑容喊聲不斷，約8時37分從鶯歌火車站出發民眾抵達南樹林站，並相互與現場等待步行隊伍擊掌。

40多歲的闕姓兩姐妹，從台北市松山區前來一起響應「護台灣」行動，她們說，大家發聲的力量很重要，因為隱形的力量可能對方不知道，但如果越多人願意表達自己的想法，才能強大力量、把表達聲音放大。隨後更高喊「台灣主權沒有要後退 台灣、中國一邊一國」。

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52歲蕭姓婦人是名看護，手持「贖罪」等標語一同響應「接力護台灣」徒步活動，蕭姓婦人哽咽說，「因藍白亂台，讓她認為台灣有危機感，所以選擇站出來護台灣，也希望台灣人能夠覺醒，不要怕戰爭，即便投降，仍要替未來孩子設想，不希望台灣步上香港的後塵。

民眾手持「贖罪」標語響應「護台灣」行動。（記者羅國嘉攝）

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，近上百位民眾在南樹林火車站合影。（記者羅國嘉攝）

民眾背批台灣獨立旗響應「護台灣」行動。（記者羅國嘉攝）

民眾於南樹林火車站手持標語響應「護台灣」行動。（記者羅國嘉攝）

民眾手持標語響應「護台灣」行動。（記者羅國嘉攝）

民眾手持「贖罪」標語響應「護台灣」行動。（記者羅國嘉攝）

「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團抵達南樹林火車站與現場等待步行的「主站派」相互擊掌接力。（記者羅國嘉攝）

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