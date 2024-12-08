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    杜絕假交友真詐騙！內政部訪查高風險團體 落實打詐政策

    內政部。（資料照）

    內政部。（資料照）

    2024/12/08 11:21

    〔記者林哲遠／台北報導〕詐騙案件層出不窮，其中詐團以男女情感來騙取信任的手法日新月異。內政部近期針對165專線接獲通報涉嫌詐騙且從事婚姻媒合業務計8家團體，會同相關機關進行聯合實地查訪，除對於該等團體會務、財務運作及跨國婚姻媒合業務辦理情形加以查核，更進一步輔導團體訂定防詐措施或提供教育訓練及宣導，以防杜假交友真詐騙的不法情事。

    內政部說明，經過實地查訪，計有6家團體涉嫌詐欺並經移送地檢署，其中3家不起訴，另尚有3家案件仍在地檢署偵辦中，如經查有違法事實，內政部將依法予以處分。而相關團體會務及財務運作部分大致皆符合「人民團體法」相關法令，僅發現其中1家會務停止運作，後續將輔導該團體依法完成解散程序。另在團體從事跨國婚姻媒合業務部分，查1家有缺失，並已請該會改善。

    內政部表示，婚姻媒合服務對象屬受詐騙較高風險族群，經過查訪發現，部分團體雖訂有身分查證、內部稽核等程序，但並未確實訂有防詐措施。他們已輔導團體於契約書載明防詐資訊，並與當地警察局建立聯繫機制，於後續辦理教育訓練時邀請警方加強反詐騙宣導。

    另，內政部也規劃，透過業務檢查及服務品質評鑑等機制加強稽核，如發現違法情事即依法處分，並積極向婚媒團體宣導從事詐騙行為的法律後果，也鼓勵團體透過其網站、社群媒體、舉辦課程活動等管道向服務對象宣導反詐資訊，以有效建立防詐網絡，提升全民防詐意識。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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