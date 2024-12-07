陳柏源自爆 國台辦撒錢要他找台灣網紅赴中國

反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷取自臉書）

2024/12/07 22:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。陳柏源也出示手機聊天記錄，中國台辦與統戰部，也希望他邀請沒到過中國的台灣網紅與首來族，他們會提供資金。

陳柏源坦言，這些網紅收了招待的錢，到了新疆，一定會說很OK，他也參加過這些活動，「國台辦派人來，請我們吃飯，帶我們去旅遊，我們去哪裡都有人帶，國台辦幹部名義上是希望卻報安全，但實際上他是希望你不要亂跑」。

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網紅鍾明軒日前到中國旅遊指稱，這趟旅程令他對中國改觀，稱讚北京、上海市容壯觀發達，人民也比想像中友善熱情；但他遭質疑是否已成為北京當局「大外宣」合作對象？

紀錄片中，陳柏源與中共黨媒福建「海峽導報」社長通話過程，陳柏源佯稱想介紹台灣年輕人到中國發展，對方說都可做安排、提供採訪資源，介紹給台辦等，對方竟稱能聯繫鍾明軒，部分網友質疑鍾明軒「越拍越多越給中共洗白」、「說謊被抓包」。

對此，鍾明軒說，「身為兩岸（免費）共享的中華美人之宣傳大使」，這身分聽起來好像很高端，實際上，旅遊影片就是自己掏錢拍的。 結果現在有人完全不講求證據，「隨便往我頭上扣帽子，這世界到底要多瘋」？

6月曾發文揭露中國邀請台灣網紅到中國免費旅遊拍片的台灣網紅波特王昨天說，這完全呼應了他之前發文提醒的內容。中共會利用在台協力者，來製造輿論攻擊民進黨，影響台灣政治環境，提供的素材方向還是幫國民黨說話。台灣真的正在被中國滲透，而且到現在還不少台灣網紅配合統戰並賤賣國格，也感謝陳柏源願意「棄暗投明」，經歷過此事的當事人出來講這些非常有說服力。

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