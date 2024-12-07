賴清德元首外交！學者肯定島鏈戰略佈局：對中國是「痛中之痛」

總統賴清德昨結束首次元首外交之旅。（總統府提供）

2024/12/07 21:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德昨結束七天六夜的「繁榮南島 智慧永續之旅」，此行先後訪問太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，並過境美國夏威夷與關島。觀察賴清德首次元首外交，學者肯定此行除了鞏固邦誼，也讓其他太平洋島國看見台灣輸出的民主交流成果，對中國而言是「痛中之痛」；賴清德過境美國期間的多項突破，不僅展現美國友台的高度跨黨派共識與台美互動默契，更凸顯「中華民國存在的事實」。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，賴清德此趟出訪取得多項外交突破，展現了台美關係緊密的象徵，更直接駁斥在野陣營先前多次唱衰的不實說法；面對中國對我友邦的金錢利誘，賴清德成功深化邦誼，展現了對各國的實質援助成果，顯示台灣所走的民主路線才能獲得邦交國與國際社會肯定。

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在過境美國關島、夏威夷，范世平認為，賴清德此趟出訪取得多項外交突破，不僅成為首位進入關島總督官邸的台灣總統，現場更播放我國國歌，並和美國眾院前後任議長裴洛西、強生視訊通話，展現了台美關係緊密的象徵，更直接駁斥台灣在野陣營先前多次唱衰，稱賴清德受美方打壓的不實說法。

中國近年多次試圖挖角我太平洋友邦，帛琉總統惠恕仁日前更直指中國以觀光作為武器，脅迫帛琉外交轉向。范世平表示，惠恕仁鮮明友台立場難以動搖，賴清德此行除了祝賀惠恕仁成功連任，同時也強化台帛之間的多元合作，為台灣外交取得更多進展。范指出，事實上中國內部經濟問題持續惡化，經濟利誘的能耐下滑許多，不斷開出空白支票，不論是中南美洲或太平洋島國都能看見中國的捉襟見肘。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致認為，賴清德訪問的三個太平洋友邦，以及過境點夏威夷、關島，在島鏈戰略中都扮演非常重要的角色。吳分析，中國之所以不樂見賴清德出訪友邦、過境美國，其實與當前的印太戰略格局有關，不論是第一島鏈、第二島鏈或第三島鏈，首要任務都是防堵中國威權主義的擴張，中國深知島鏈戰略會使其無法將影響力深入太平洋地區，甚至東擴，因此多次試圖介入台灣與太平洋島國的外交關係。

吳瑟致形容，賴清德的出訪對中國而言是「痛中之痛」，因為太平洋地區正是中國始終無法突破的區域，而台灣與太平洋友邦的友好互動，也在該地區引發一定的外交效應。

至於賴總統過境美國與跨黨派政要聯繫，吳瑟致說，這代表著美國不會因政黨輪替改變對台路線，反而更加深化對台支持。也瓦解了台灣內部的疑美論、疑賴論聲音。吳也說，雖然美國尚未恢復與台邦交關係，但種種實質行動都凸顯了台美之間的互動默契，以及「中華民國存在的事實」，且由安全角度觀察會發現，關島有三分之一的土地是美國軍事基地，這令美國向中國釋出的友台訊息，更抹上了一層濃厚的戰略意涵。

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