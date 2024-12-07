楊梅火車站百人響應「接力護台灣」齊呼口號「護國神犬」也吼叫

「台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動，今邁入第8天，下午楊梅站百人響應走至中壢火車站。（記者黃政嘉攝）

2024/12/07 16:00

〔記者黃政嘉／桃園報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動今邁入第8天，近60人上午從新竹竹北車站步行至桃園市楊梅車站，和現場逾70位集結的步行民眾擊掌接力，接續有逾百位步行民眾齊喊口號「主站不主跪、主權無可退」、「備民防、護台灣」後，一齊往中壢車站前進，最後「接力」到新北市鶯歌車站，其中，一位民眾領養從海關退休的緝毒犬也跟著「吼叫」多聲，如護國神犬般，響應行動。

楊梅站出發領隊為黑熊民防教育協會志工「Hank」帶頭，一列長長人龍縱隊，在低溫又飄著細雨下，緩緩步行經過市區道路，走走停停，沿途警方護送。

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55歲桃園楊梅人曾淑汝說，她帶從海關退休的的緝毒犬參與接力步行，身為台灣人，認同本土意識很重要，緝毒犬也是在邊境守護國家，因此帶著「護國神犬」響應。

家住台北的黃小姐也帶著9歲兒子從埔心坐火車到楊梅站響應步行，小弟弟僅身穿短褲、外套沒帶雨傘也覺得沒關係，黃小姐說，「看能撐多久就走多久」想讓孩子一起體會一起保護台灣，團結就是力量。

壓在隊伍後方的30歲情侶檔，韓亞庭身穿王義川T-shirt、披著彩虹鯨旗，與林國弘共同步行到中壢護台灣，他們說，愛台灣不分黨派，認同這篇土地都可以一起參與步行。

楊梅車站接力民眾一起比台灣隊All in手勢合影，一齊Tram Taiwan。（記者黃政嘉攝）

桃園市民帶從海關退休的的緝毒犬參與步行。（記者黃政嘉攝）

卅歲情侶檔，身穿王義川T-shirt、帶著旗幟共同步行護台灣。（記者黃政嘉攝）

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