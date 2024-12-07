為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    YTR揭露中國統戰收買秘辛 他直指網紅淪陷原因在這！

    反共YTR八炯，揭露出中國統戰部如何收買台灣網紅，有臉書粉專分析網紅淪落的原因在於收入問題。（圖擷自「攝徒日記八炯」臉書粉專）

    反共YTR八炯，揭露出中國統戰部如何收買台灣網紅，有臉書粉專分析網紅淪落的原因在於收入問題。（圖擷自「攝徒日記八炯」臉書粉專）

    2024/12/07 15:59

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共YTR八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，揭露出中國統戰部收買台灣網紅的秘辛，對此，有臉書粉專分析網紅淪落的原因在於收入問題。

    臉書粉絲專頁「扛布者—為紡織而活的男子」表示，網紅想要有網路聲量必須要花錢，不僅拍影片的花費，初期想要點知名度也必須投廣告，在越來越多人買廣告的時候，能帶來的轉換率無疑是越來越差，甚至有時候是投下去什麼都沒有。

    粉專指出，網紅為了維持聲勢不墜，必須投入更多的資源找素材、拍攝、異業合作、交換等方式才能讓形象維持下去，而這些成本都很可觀。另外，很多網紅背後有「乾爸乾媽」或廠商的支持，因此在表達意見時都會自我約束，避免鬧出爭議。

    粉專表示，真正能夠登頂且隨意對外表達內容的網紅，可以說是少之又少，許多網紅做大做紅有業配了，就會避開敏感議題，避免自己形象受損、廠商撤單。

    粉專透露，有不少網紅在吸引目光後，短時間內就會快速走下坡，但習慣鎂光燈前的生活之後，想要再回去當一般人是很難適應的，因此一遇到有人願意提供費用就會接受，這就是為什麼很多網紅會代言很怪的商品、很乾脆地被中國收買，畢竟若是沒有中共的奶水，可能沒多久就經營不下去了。

    粉專說，看到那麼多網紅被中國收買，真的相當感慨，他建議這些網紅可以找個正職，讓自己跟社會有接軌，就算之後不紅了還是有一技之長可以混飯吃，就像他自己之所以能夠講該講的、做該做的事，有很大的一個原因是在於有正職工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播