YTR揭露中國統戰收買秘辛 他直指網紅淪陷原因在這！

反共YTR八炯，揭露出中國統戰部如何收買台灣網紅，有臉書粉專分析網紅淪落的原因在於收入問題。（圖擷自「攝徒日記八炯」臉書粉專）

2024/12/07 15:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共YTR八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，揭露出中國統戰部收買台灣網紅的秘辛，對此，有臉書粉專分析網紅淪落的原因在於收入問題。

臉書粉絲專頁「扛布者—為紡織而活的男子」表示，網紅想要有網路聲量必須要花錢，不僅拍影片的花費，初期想要點知名度也必須投廣告，在越來越多人買廣告的時候，能帶來的轉換率無疑是越來越差，甚至有時候是投下去什麼都沒有。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，網紅為了維持聲勢不墜，必須投入更多的資源找素材、拍攝、異業合作、交換等方式才能讓形象維持下去，而這些成本都很可觀。另外，很多網紅背後有「乾爸乾媽」或廠商的支持，因此在表達意見時都會自我約束，避免鬧出爭議。

粉專表示，真正能夠登頂且隨意對外表達內容的網紅，可以說是少之又少，許多網紅做大做紅有業配了，就會避開敏感議題，避免自己形象受損、廠商撤單。

粉專透露，有不少網紅在吸引目光後，短時間內就會快速走下坡，但習慣鎂光燈前的生活之後，想要再回去當一般人是很難適應的，因此一遇到有人願意提供費用就會接受，這就是為什麼很多網紅會代言很怪的商品、很乾脆地被中國收買，畢竟若是沒有中共的奶水，可能沒多久就經營不下去了。

粉專說，看到那麼多網紅被中國收買，真的相當感慨，他建議這些網紅可以找個正職，讓自己跟社會有接軌，就算之後不紅了還是有一技之長可以混飯吃，就像他自己之所以能夠講該講的、做該做的事，有很大的一個原因是在於有正職工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法