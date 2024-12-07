中國統戰與網紅合作 沈伯洋：6年來每件事情都被驗證

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2024/12/07 14:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台統戰動作不斷，知名反共YTR八炯日前上傳一部紀錄片，找來曾是中國統戰樣板的網紅、《中國老總》原唱陳柏源解密統戰內幕。對此民進黨立委、黑熊學院院長沈伯洋表示，6年前他曾點出網紅怎麼被利用被拿來打認知作戰，即使每一件事情都一直被驗證，但在藍白的眼中，他就是一個腦袋有問題的人。

沈伯洋在臉書PO文表示，將近6年前2019年的3月，他在彰化演講，裡面講了網紅怎麼被利用拿來打認知作戰，也講了成人影片被收集個資的問題，介紹了抖音的危害，講了中國和俄羅斯的差別，也講了烏克蘭怎麼抵抗（那時候烏俄戰爭還沒打）…更講了為什麼台灣要趕快練習情報搜集（OSINT）。

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沈伯洋指出，當時雨蒼做成逐字稿，有幸留下紀錄，這6年來成立民主實驗室，成立了黑熊學院，成立了統戰調查團隊。然後接下來就被打得跟精神病患一樣，即使每一件事情都一直被驗證，但在藍白的眼中自己就是一個腦袋有問題的人。

沈伯洋直言，就跟2013年叫大家不要投柯文哲一樣，他每次都不知道怎麼撐過攻擊的，只好每次安慰自己，他可能是時空旅人，只是自己忘記了，哈哈。

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