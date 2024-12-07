YTR揭中國統戰收買網紅 學者王宏恩分析下一步抹黑奧步

反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩分析中國下一步抹黑戰術。（圖擷自「攝徒日記八炯」臉書粉專）

2024/12/07 14:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩今於Threads發文表示，現在爆出的中國收買台灣網紅證實了許多過去的揣測，並詳細分析，針對這些「線頭」曝光後，中國接下來會先試著進行抹黑戰術以及開始針對性報復。

王宏恩說，而中國要怎麼做呢？在這些線頭曝光的情況下，中國會先試著進行大抹黑戰術，也就是會開始故意爆出假資料，到處抹黑說有其他台灣人被收買，隨便舉個例周杰倫好了，然後親中媒體就會開始亂跟風炒作說「周杰倫也被收買？綠營反中亂咬天王」之類的，然後輿論就會陷入對於這些炒作都一笑置之、剩下在爭哪些證據是真是假後慢慢沉寂，這件事就被平安的度過了。

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王宏恩接著說明，舉例來說，假如某中國公司隨便假造一張匯款給3Q的100萬收據，告也告不成，馬上就有炒作造成混亂跟抵銷這次爆料的效果。在度過之後，下一階段就是開始針對性報復，開始出現這次爆料網紅們的情色或種族新聞，要嘛就是玩女人、性病、有日本或越南血統、家族其他成員淫亂等。配上AI修圖跟影片會讓這些更容易。可以參考中國對待香港抗爭者、太陽花學運、以及流亡中國民主派人士的方式。

王宏恩指出，「等這些出頭鳥都被打回去後，才會開始清洗跟換線頭，畢竟辦事不力會被鬥爭掉，被鬥爭掉的也沒人幫忙再說話了。然後周而復始。」同時也提醒「在沒有代理人法跟數位中介法的情況下，台灣的檢調單位缺乏工具來進一步調查」。

串文發布迄今已超過5.7萬名網友瀏覽，立委沈伯洋也在下面留言直指「沒錯，這就是中國的SOP」，還有脆友說「真的要小心！性別角度真是他們最會用的手段了。還有軟性統戰和反向統戰」，以及段位高的可能發現被曝光後也要進行一些動作了」、「推，幫擴散」、「謝謝教授幫忙分析，也讓大家可以預先看了解中國共產黨接下來會怎麼瘋狂反撲」。

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