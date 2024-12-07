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    吳沛憶指脫衣求碰瓷 陳玉珍：24小時內不更正道歉就提告

    民進黨立委吳沛憶指陳玉珍在立院衝突時外套裡面只穿內衣，陳玉珍拿出照片反擊，指自己外套裡有穿襯衫，還反折到袖口。（陳玉珍提供）

    民進黨立委吳沛憶指陳玉珍在立院衝突時外套裡面只穿內衣，陳玉珍拿出照片反擊，指自己外套裡有穿襯衫，還反折到袖口。（陳玉珍提供）

    2024/12/07 12:40

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對昨日民進黨立委吳沛憶指陳玉珍在立院衝突時外套裡面只穿內衣，還脫衣求碰瓷。陳玉珍今反擊表示，昨天的衝突全程有錄音錄影，證據顯示她有穿襯衫在外套裡面，是被民進黨立委硬扯破，吳沛憶所說的全是謊言。她要求吳24小時內更正道歉，否則就提告。

    陳玉珍表示，她已經在吳沛憶的臉書留言提出公開挑戰，如果吳說謊吳辭立委，如果她說謊她辭立委，她今天正式要求吳沛憶在24小時內更正道歉，否則她就到台北地方法院正式提告。

    陳玉珍說，同為女性立委，每每遇到暴力衝突事件，民進黨立委對她的拉扯、咬人，她都容忍以對，但這次的惡意栽贓已經觸犯到她的底線，「士可殺，不可辱」，她一定用司法還她公道。

    陳玉珍重申，昨天衝突過後，她有接受媒體的聯訪，當時她就已經向媒體展示說，她的襯衫都被扯破。今天她更提出影片及照片，來證明在暴力衝突當下，他外套底下是有襯衫的。如今加暴者除了施暴，還加碼言語霸凌，持續惡意抹黑受害者，難怪民進黨所領導的內閣團隊霸凌事件層出不窮。

    陳玉珍強調，當國會議員要懂得求證事實，不要信口開河，吳沛憶不是第一次不求證就誣蔑別人，根本不配當立委。她昨晚已連夜與律師聯繫，若吳沛憶未在24小時內更正道歉，她就會到台北地方法院對吳正式提告。

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