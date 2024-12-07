YouTuber揭中國統戰收買網紅 財經網美：這類人下賤無比

財經網美胡采蘋。（圖擷取自臉書）

2024/12/07 12:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台統戰動作不斷，知名反共YTR八炯日前上傳一部紀錄片，找來曾是中國統戰樣板的網紅、《中國老總》原唱陳柏源解密統戰內幕。對此財經網美胡采蘋表示，那些拿了一點錢，就大肆說自己多愛中國大陸，其他人都是污衊，都是不了解中國，像這類人，下賤無比，不但對不起台灣，更對不起那些被殖民的中國人民。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」PO文表示，中國社會才是處在真實的殖民統治狀態，一般人民受共產黨欺負太久了，攝徒日記的那個說唱歌手為什麼會反水，是因為他跟中共地方小權貴合開公司，結果公司被吃掉，然後對方發動愛國小粉紅把他抹成台獨，要徹底吃乾他。

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胡采蘋指出，這就是一般中國民眾的生存狀態，一天到晚時時刻刻身邊一大堆這類事情，就連馬雲都會遇到。中共就是一個殖民體制，加入共產黨就加入了殖民者集團，可以到處去「發展事業」，然後吃掉合夥人的東西，合夥人根本求助無門，因為行政、司法都是共產黨的。

胡采蘋續指，這類事情數不勝數，被殖民者只能想辦法多方押寶，多找幾個靠山，以便有人想獨吞時，還有其他勢力可以出面阻止。你不能只做一家的牛馬，你得做多家的牛馬，讓多家人吸血，才能保持住自己的利益。馬雲就是靠山倒了，阿里才江河日下，人類社會通常都是大大小小的權力集團所構成，問題是這個體系裡面，有沒有可以講道理、依照事物的發展道理，來斷個是非的機制，如果有，這個生態系統就有機會正向循環，用好的事情淘汰掉不好的事情，社會可以越來越好。

胡采蘋分析，如果所有的事情都是共產黨權貴才是道理，那這個社會就會發展成權貴系統，形成反淘汰機制，有競爭力的、有能力的人不被重視，能爬到越高權力位置的人，可以大肆剝削生態位比他低的人，今天為什麼那個說唱歌手可以反水，去攝徒日記揭發真相，那是因為他有退路，當他看清楚這個道理，他還能回到台灣，擺脫那樣的生活。

但是一般中國人沒有這個機會，有大量的中國人在低生態位做牛做馬，儘量不惹是非，過好自己一畝三分地的生活，但是要在殖民體制下飛黃騰達，那你就要進入這個權力體系，想盡辦法鬥個你死我活，爬到更高的權力位置，去踐踏當初踐踏你的人。

胡采蘋直言，大部份中國人是沒有退路的，要不是你移民，要不就是繼續鬥。能看清楚這個遊戲，還能回到幸福之地，說出真相，為了反對那樣的體制而奮鬥，絕大多數中國人是沒有這種權利的，至於那些拿了一點錢，就大肆說自己多愛中國大陸，其他人都是污衊，都是不了解中國，像這類人，下賤無比，不但對不起台灣，更對不起那些被殖民的中國人民。

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