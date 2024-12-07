金融犯罪調查師陳梅慧車禍亡 黃智賢：88會館收買多少白道？

陳梅慧專長網路虛擬貨幣和反詐案，曾揭發著名的「創意私房」所有冷錢包。（圖擷取自臉書）

2024/12/07 12:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧，於3日晚間與男友刑事局科技犯罪防制中心謝姓警員前往台中地檢署應訊。卻在4日凌晨返回台北途中遇到嚴重車禍，陳梅慧不幸身亡。對此名嘴黃智賢表示，陳梅慧是台灣的英雄，車禍真相，也許真的很難，但必須追查到水落石出，要讓陳梅慧瞑目，要守住台灣最後底線。

黃智賢在臉書PO文表示，88會館收買多少白道？88會館負責人郭哲敏，涉及地下匯兌，洗錢超過217億元，還曾經潛逃出境，這樣曾經逃亡過的犯罪大咖，新北地方法院，居然可以裁定以1億元交保，法官真是好天真好可愛，你為什麼不羈押？為什麼要交保？事實上，郭哲敏前年10月間，趁檢方發動偵查作為之前就逃出台灣過，為什麼？因為承辦檢察官王涂芝，明知檢方馬上就要對郭哲敏有行動了，卻居然特意指示移民署、刑事局不予留置、拘提郭哲敏，讓他正常通關，事後被發現，警政署政風室主任黃錦秋等9人居然曾到88會館接受招待過（同理，橘子為什麼可以逃？）

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黃智賢指出，前警大校長陳檡文等高階警官，也去88會館玩耍過，政界更多人去，白黨的柯文哲、蔡壁如，民進黨鄭文燦、卓榮泰，國民黨林為洲等人，都去過八八會館，柯文哲起碼去過2次以上，他還跟林秉文借88會館，設宴招待一堆人，包括台大校長，柯文哲跟88會館這麼好交情？郭哲敏開的88會館是用來結交白道的工具，黑道賺大錢，就可以養很多白道，白道就會幫助黑道，賺更多，還賺更快。

黃智賢續指，台灣成立數位部，花了天價幾百億，結果，對電詐，對詐騙，完全束手無策，唐鳳只對幫美國對付中國的事才感興趣，台灣內部只剩下正派但崩潰的檢察官與警察，跟民間專家陳梅慧，赤手空拳，不求報酬，對抗身價幾百億的黑道，各種犯罪，包括賭盤，詐騙毒品，各種性剝削，跟貪污腐敗，都在大量使用加密貨幣洗犯罪所得，所以洗錢，成為所有犯罪的集散中心，因為錢太多，所以收買白道，更加得心應手。

黃智賢分析，對抗黑道就算了，更可怕的是，行俠仗義，誓要為百姓追回被詐騙的血汗錢的陳梅慧，她要對抗的竟然更多的是被黑道收買，合作共榮的，領百姓公帑的各種白道一條龍，他們可能是院長，立委，議長，縣長，市長，各種校長，學者，警官，檢察官，法官。有錢就可以買勢，加上選舉利益就更糾纏黑白，這不，一個現任立委，就去幫做球版的網紅洗地了。

黃智賢直言，陳梅慧是台灣的英雄，車禍真相，也許真的很難，但必須追查到水落石出，要讓陳梅慧瞑目，要守住台灣最後底線。

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