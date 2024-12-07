傅崐萁突襲《選罷法》黨團幹部稱不知情 周軒：國民黨以為立院他家開的

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/12/07 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團昨（6）日突於院會變更議程，意圖強行通過備受爭議的「公職人員選舉罷免法」修法，要求罷免連署須附身分證影本，引發藍綠衝突。有媒體稱國民黨團總召傅崐萁事前並未告知黨內同志，就連同為幹部的黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇也不清楚，對此政治工作者周軒表示，照這一篇的脈絡看下來，我們只得到一個結論：「國民黨以為立法院真的是他家開的。」

周軒在臉書PO文表示，這篇新聞的內幕爆出了昨天傅崐萁突襲選罷法，其實其他兩位黨團幹部也不知道，一直到昨天早上才臨時要衝，這一點我是很存疑啦，是不是有人要甩責任我也不知道。

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周軒指出，不過有一點真的很好笑，國民黨團有人出來講，要不是昨天議場後門被打開，讓民進黨立委衝進去，選罷法昨天早上就三讀過去了，現在國民黨團居然要調監視器，看看是不是「議事人員」幫忙民進黨委員開門的，講這句話的人，實在很外行。

周軒續指，第一，議場後門院會時間基本上是不鎖的，應該說議場每一個門，只要裡面在開會，基本上都不會鎖，開玩笑，立法院哪來的權力限制立法委員不能走哪一個門進出？只要有委員要進出，門口的駐衛警就會幫委員開門，這是立法院的基本；第二，議事人員更不可能去幫你國民黨鎖門，不要鬧了，雖然現在院長是國民黨的韓國瑜，議事運作上可以給國民黨一些favor，但再怎麼樣也不可能讓議事人員聽國民黨團的話去鎖門，這是徹頭徹尾的議事不中立。

周軒直言，所以依照這一篇的脈絡看下來，我們只得到一個結論：「國民黨以為立法院真的是他家開的。」

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