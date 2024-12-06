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    美智庫外交政策委員會訪海基會 暢談美中台情勢

    美國外交政策全國委員會會長艾略特大使一行人，今下午造訪海基會，由董事長吳豊山親自接待。（圖由海基會提供）

    美國外交政策全國委員會會長艾略特大使一行人，今下午造訪海基會，由董事長吳豊山親自接待。（圖由海基會提供）

    2024/12/06 17:59

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國外交政策全國委員會會長艾略特大使一行人，今下午造訪海基會，由董事長吳豊山親自接待。海基會表示，吳豊山就美、中、台情勢充分交換意見，惟此部分談話，應訪問團要求，不對外發表。

    美國外交政策全國委員會成立於1974年，是紐約重要智庫。該會長時間以超政黨觀點分析、評估國際議題，對美國外交決策頗具影響力，近年來該會對美中台關係也著力甚多，並提出相關建議。

    訪問團成員包括該會亞太安全論壇計畫主任董雲裳、董事會主席沙佛、執行副會長海斯納、太平洋世紀研究所所長薄瑞光大使、亞太安全論壇計畫副主任李瀅、歐亞集團中國事務執行理事華自強。訪團抵台訪問前，曾先訪問北京；離台後將分別訪問南韓、日本。

    吳豊山向訪團表示，賴總統的兩岸政策是希望以對等尊嚴的對話取代對抗，以健康有序的交流取代圍堵，增進兩岸合作，促成兩岸和平共榮。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡職責。目前正努力恢復兩岸對話。

    海基會表示，吳豊山就美、中、台情勢充分交換意見，惟此部分談話，應訪問團要求，不對外發表。

    海基會指出，過去一個月，吳豊山已先後接待日本、比利時、加拿大、印度等國駐台代表。各國代表都關切台海和平以及兩岸互動情況。

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