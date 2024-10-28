憲法法庭要做人民打手 莊瑞雄：憲判最主要意義在「反省」

立法院司法及法制委員會28日開會，邀請立法院秘書長周萬來列席，就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告。（記者方賓照攝）

2024/10/28 12:15

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，引發朝野立委不同意見之交鋒。民進黨立委莊瑞雄今（28）日質詢時表示，他認為本次判決最主要的意義在於「反省」，民進黨要反省，選輸怎麼和意見不同者做折衝調和，也提醒選贏人多的政黨不用囂張。憲法法庭要做人民的打手，捍衛人民的權益。

立法院司法及法制委員會今針對「『113年憲判字第9號判決』國會行使職權之困境與未來」，邀請立院秘書長周萬來進行報告，並備質詢。本次會議也邀請民間專業人士律師林俊宏、李荃和與會，針對立委質詢發表其相關看法。

請繼續往下閱讀...

林俊宏表示，細看「113年憲判字第9號判決」的審查依據，其實和我們過去對於憲法的理解並沒有差距太大，現在不斷有人提到是否變更不同的看法、跟以前的理解不太一樣。他認為，國家憲政基本原則從以前到現在，大法官不斷透過解釋的方式進行累積，並對憲政秩序逐步讓它完整化。

林俊宏接著針對判決主文進行分析。最後，他說，這次「立法院職權行使法」修法，看到有非常多的違憲狀態，這部分大法官也以歷來所建立的標準確認，民間期待立院秉持憲政主義要求，依照憲法最基本原理、原則進行重新調整。

民進黨立委莊瑞雄質詢指出，憲判提及立院審議過程瑕疵，其實是在「剾洗」立院，說立院就好像動物園、水準不高，只要有公開，要吵架、打架都隨你們，沒有違憲。過度膨脹自我權力，最後白忙一場，這也不是重拳，稍微巴一下而已。

對於外界質疑大法官沒有民意基礎，莊瑞雄表示，乍聽之下各政黨擁護者會覺得很有道理，但憲法第80條明定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」和有沒有民意基礎一點關係都沒有。

莊瑞雄說，若要民意，現在民意最高的3個人，包括總統賴清德、新北市長侯友宜、第3個被抓去關了（應指民眾黨主席柯文哲），釋憲給他們判就好了，「不然你就去修憲。」

莊瑞雄指出，有人說憲法法庭是打手，憲法法庭當然是打手，它是人民的打手，若有政黨亂搞，大法官當然要當人民的打手，捍衛人民權益，「藐視國會罪」就是，立委自己要當法官、檢察官。他認為，判決最主要的意義是反省，民進黨要反省，選輸和意見不同者怎麼做折衝調和，選贏多數也不用囂張。

周萬來則說，國會議員對於國會自己的立法權，有時也必須加以考量。

莊瑞雄最後總結，人民還是主體，老百姓不是「你隨便給他摸的」。他強調，立委的權力來自人民，「叫你來不來就罰錢、講我不喜歡聽的就判刑，立委可以這樣？」

民進黨立委莊瑞雄質詢立法院秘書長周萬來。（記者謝君臨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法