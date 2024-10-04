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酸高雄今放颱風假惹議 李明璇：批評民進黨的雙標

李明璇說，她批評的是民進黨的雙標，「有放假也罵，沒有放假的也罵。」（資料照）

李明璇說，她批評的是民進黨的雙標，「有放假也罵，沒有放假的也罵。」（資料照）

2024/10/04 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕受災嚴重的高雄市今天繼續停班停課，國民黨發言人李明璇在臉書PO文稱，高雄市連放4天颱風假，真的是一個「很神奇的城市」，引發爭議，她上午在國民黨中央黨部受訪解釋，由於基隆市長罷免投票將至，民進黨的雙標十分明顯，很多高雄人都知道，本週二、週三高雄市沒風沒雨，很多百貨公司塞爆，但同樣一群的酸民卻可以攻擊台北與基隆，而且基隆市的災情嚴重，所以她批評的是民進黨的雙標，「有放假也罵，沒有放假的也罵。」

李明璇並指出，昨天有綠營民代戲謔基隆市還在土石流的危險中，內政部長劉世芳還兩度刻意點名基隆市，就與賴清德總統日前刻意點名花蓮縣長一樣，從賴清德到內政部長，都在刻意針對國民黨執政的縣市。

她強調，基隆市的瞬間降雨量超標，打破過往記錄，但消退速度也很快，這證明基隆市政府的因應得宜，內政部長卻刻意點名基隆市未回報撤離名單，忽略基隆市政府的積極處理態度，這就是刻意在政治操作基隆市長罷免案，呼籲基隆人13日要投下不同意罷免票，讓政治惡鬥停止在基隆市。

國民黨智庫副執行長凌濤則說，賴清德總統日前對花蓮縣長徐榛蔚6度發問，好像在刁難徐榛蔚，劉世芳點名基隆市沒有提報撤離名單，但當時基隆市相關資訊仍在統計，只是稍晚回傳，就被內政部長點名，這次整個颱風期間都看到民進黨從中央到民代都在做政治操作。

國民黨副發言人康晉瑜表示，當颱風逼近台灣時，大家都在各地忙著救災，反觀民進黨包括秘書長林右昌等人卻在心心念念的「罷樑」，拚政治口水，不顧市民安全，對風災視若無睹。

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